Golden State-Cleveland oggi (25 dicembre): orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Sfida stellare nel remake della Finale NBA

Una sfida attesa. Le due finaliste dello scorso, le grandi favorite per incontrarsi nuovamente all’atto conclusivo della stagione NBA 2017-2018. Come da tradizione, i Golden State Warriors campioni uscente ospiteranno i Cleveland Cavaliers nella partita serale (in Europa) di un NBA Christmas Day ricchissimo per partite e possibilità di seguire i campioni d’oltreoceano in TV tra una portata e l’altra. Oltre a questa partita, in programma alla 21.00, andranno in scena anche Boston Celtics e Houston Rockets, che al momento comandano la classifica rispettivamente nella East e nella West Conference. Un’occasione in più per studiare queste squadre e godersi una giornata di grande basket, già a partire dalle ore 18.00 con New York Knicks – Philadelphia 76ers. Per l’occasione, Sky Sport 1 ospiterà tutte e cinque le partite in un’autentica maratona da oltre 12 ore.

PROGRAMMA E TV NBA CHRISTMAS DAY 2017



New York Knicks – Philadelphia 76ers 18:00 Sky Sport 1

Golden State Warriors- Cleveland Cavaliers 21:00 Sky Sport 1

Boston Celtics – Washington Wizards 23:30 Sky Sport 1

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 02:00 Sky Sport 1

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 04:30 Sky Sport 1













Foto: By Keith Allison from Hanover, MD, USA (LeBron James) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons