Zebre-Treviso, Pro14 2018: quando si gioca il ritorno? La data e l’orario d’inizio. Come vederla in tv e Diretta Streaming

Arriva tra Natale e Capodanno il secondo dei tre derby italiani del Pro14 di rugby: nella gara valida per la dodicesima giornata si affrontano Zebre e Benetton Treviso. La squadra trevigiana, proprio nel derby giocato a Monigo, ha trovato la quarta vittoria stagionale, mentre i bianconeri sono rimasti a quota tre.

I veneti sono a quota 20 nella classifica della Conference 2, ed occupano la quinta piazza, mentre gli emiliani, nonostante la sconfitta di sabato scorso, sono a quota 16 nella Conference 1, dove si attestano in sesta posizione. Non vi è dubbio che questa sfida, soprattutto in caso di vittoria Benetton, potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del posto riservato ad una squadra italiana nella prossima Champions Cup: superato infatti il giro di boa della fase a gironi (21 giornate totali in programma).

La gara si terrà sabato 30, con calcio d’inizio alle ore 15.00, e verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2. Di seguito il programma completo dell’incontro.

PROGRAMMA

Guinness Pro 14 – 12a giornata

30.12.17 ore 15:00

Benetton Rugby-Zebre Rugby Club

Diretta tv su Eurosport 2













