LIVE Sci alpino, Slalom Lienz 2017 in DIRETTA- Tutte contro Mikaela Shiffrin, Vlhova ci prova. Italia con Costazza e Curtoni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire.

Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera dominatrice della stagione che vuole vincere nuovamente lasciando soltanto le briciole alle avversarie. L’americana se la dovrà vedere soprattutto con Vlhova, Schild, Hansdotter. L’Italia si affiderà soprattutto a Chiara Costazza e Irene Curtoni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Prima manche alle ore 10.30, la seconda alle ore 13.30. Buon divertimento a tutti.













10.07 La Shiffrin è reduce dal successo nel parallelo di Courchevel, ultima gara prima della piccola pausa natalizia. Dopo i grandi risultati ottenuti in Francia, la statunitense non vuole smettere di infilare record.

(foto pagina Facebook Mikaela Shiffrin)