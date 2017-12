LIVE Milan-Atalanta, Serie A in DIRETTA: 0-2, Cristante ed Ilicic affossano i rossoneri. Sempre più in crisi la squadra di Rino Gattuso

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, big match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018. Un incontro spartiacque per la compagine allenata da Rino Gattuso che reduce dal pesante ko esterno contro il Verona (3-0; con conseguente ritiro punitivo, vuole rimettersi in carreggiata centrando i tre punti tra le mura amiche di San Siro.

Non sarà facile per i rossoneri centrare l’obiettivo. I bergamaschi sono una compagine ostica, molto ben messa in campo dal mister Gian Piero Gasperini, in grado di creare grattacapi a qualunque avversaria. L’aver superato, in modo brillante, il non facile girone di Europa League è un’ulteriore dimostrazione delle qualità della formazione orobica.

Sul fronte formazioni, Gattuso dovrebbe far ricorso ad un 4-3-3 con Montolivo regista davanti alla difesa, assistito da Kessie e Bonaventura. Retroguardia a quattro con Calabria, Zapata, Bonucci e Rodriguez davanti a Donnarumma mentre in avanti il tridente formato da Cutrone, Kalinic e Borini. Gasperini risponde con il suo classico 3-4-1-2 con Berischa in porta, Toloi Caldara e Masiello a comporre il tris difensivo; sulle fasce laterali Hateboer e Spinazzola mentre in mediana Freuler e de Roon; qualche metro più avanti il grande ex della partita Cristante a supporto delle due punte Gomez e Patagna (altro ex).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni di uno scontro diretto davvero imperdibile. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fischia Fabbri ed il Milan di Rino Gattuso esce a testa bassa da San Siro, sconfitto dall’Atalanta 2-0 per effetto delle reti di Cristiante ed Ilicic. E’ notte fonda per i rossoneri, sempre più distanti dall’Europa e sempre più distanti dall’amore dei tifosi. Una vera “Caporetto” per i milanisti.

90+1′ Giocate sopraffine dei calciatori dell’Atalanta e fallo di frustrazione di Abate su Spinazzola. Graziato il milanistra dal direttore di gara.

4′ di recupero a San Siro.

89′ Brutto intervento di Lucas Biglia ai danni di Josip Ilicic, viene graziato dal cartellino l’ex centrocampista della Lazio e punizione per l’Atalanta. Calcio piazzato che non sortisce effetto.

87′ Sconfortante ora il linguaggio del corpo del Milan. Sembra quasi che i rossoneri attendano il fischio finale.

86′ Ancora Borini dalla distanza, destro potente ma il suo tiro non centra la porta.

85′ Si svuota San Siro in questo momento. Davvero un’atmosfera surreale…

84′ Si prospetta la seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri ed il volto di Fassone e Mirabelli in tribuna dice tutto…

81′ Doppio cambio tra le fila del Milan: entrano André Silva e Biglia al posto di Kalinic e Montolivo.

80′ Cambio tra le fila atalantine: esce un grande Cristante ed entra Kurtic.

79′ Ennesimo errore di Ricardo Rodriguez in fase di appoggio, lontano parente di quello visto in Germania.

77′ L’Atalanta si diverte ora in campo mentre i rossoneri sembrano già essere con la testa negli spogliatoi.

75′ Primo cambio per il Milan: fuori Bonaventura ed in campo Hakan Calhanoglu.

74′ Sventola di Freuler dalla distanza e Donnarumma risponde presente. C’è solo una squadra ora in campo!

73′ Un gol che potrebbe mettere la parola fine al match di San Siro con un Milan che non sembra di essere capace di reagire.

71′ ILICICCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!! GOOOLLLLLLLL!!!!! CONTROPIEDE MICIDIALE DELL’ATALANTA!!! Apertura magica di Gomez per Spinazzola sulla sinistra, traverso a pelo d’erba per lo sloveno che di piatto realizza e per il Milan è notte fonda!

70′ Tanta confusione in campo per il Milan che forse avrebbe bisogno dei cambi.

67′ ILICIC!!!! Pasticcio difensivo rossonero: palla persa da Musacchio, Ilicic in posizione favorevole per calciare di sinistro ma il tiro è troppo debole. Una buona chance vanificata dall’Atalanta.

66′ BORINIIIII!!!!! Conclusione di destro a mezzo metro dal palo della porta di Berisha su ottima sponda di Kalinic.

65′ Brutta palla persa da Montolivo in mezzo al campo con Ilicic subito nel vivo del gioco, a subire il fallo di Rodriguez.

63′ Prima cambio per l’Atalanta: esce Petagna ed entra Ilicic.

61′ Kalinic!!!! Ancora il croato, poco fortunato dalle parti di Berisha: conclusione a colpo sicuro in area e pallone che colpisce Cutrone.

59′ Tanti errori in appoggio dei rossoneri anche per l’aggressione dell’Atalanta sui portatori di palla.

57′ Con volontà e determinazione ci prova il Milan ma mancano le idee al momento.

55′ KALINIC! Salvataggio miracoloso dell’Atalanta, traversone dalla destra di Abate per Kalinic che stoppa e calcia trovando il muro provvidenziale di Hateboer a Berisha ormai battuto.

53′ Tiro al volo di Borini!!! Collo destro dell’ex calciatore della Roma che prova a inquadrare la porta ma anche stavolta niente da fare.

52′ PETAGNA!!!! Anticipa Musacchio di testa ma il pallone è centrale e Donnarumma blocca.

51′ Risponde subito l’Atalanta con una bella azione orchestrata dall’undici di Gasperini che porta ad un angolo.

50′ Altro tiro da fuori del Milan con Kessié ancora fuori bersaglio.

49′ Conclusione rasoterra di Rodriguez verso la porta di Berisha non sufficientemente forte ed angolato. Nessun problema per il portiere atalantino.

48′ Azione pericolosa di Abate sulla destra, cross a pelo d’erba e sia Kalinic che Kessié non riescono a trovare il tempo della conclusione.

47′ Ci prova Kessié ma il suo colpo di testa va alto sopra la traversa della porta atalantina.

46′ Prova a spingere il Milan: cross dalla sinistra di Rodriguez e Caldara devia in angolo.

INIZIO SECONDO TEMPO, Atalanta in possesso palla.

Rientrano in campo le due squadre e non sembrano esserci dei cambi nelle due compagini.

Un Milan che ha bisogno di una sterzata decisa e vedremo se Gattuso effettuerà qualche cambio.

45+2′ Ci prova Cristante con un destro non esaltante che non fa paura a Donnarumma. Si conclude qui il primo tempo con l’Atalanta in vantaggio 1-0 proprio grazie all’ex rossonero. Un Milan che solo a tratti ha fatto vedere buone cose ma poi si è sciolto.

45+1′ Fallo di Montolivo, costretto a buttar giù Freuler. Punizione dai 23 metri, da posizione centrale. Gomez pronto a calciare.

2′ di recupero.

43′ Milan che prema ma fatica a trovare la giusta incisività.

41′ Lancio di Abate ad innescare Kalinic, bravo il croato ad andar via a Caldara, palla in mezzo ma i difensori atalantini anticipano Cutrone.

40′ Tanti errori negli appoggi tra le fila rossonere.

38′ Dopo una fase favorevole al Milan, è nuovamente l’Atalanta a venir fuori.

36′ Che azione dell’Atalanta! Stop a seguire di Gomez che fa fuori Musacchio, palla filtrante per Petagna contrato però dalla difesa rossonera. Nella continuazione della manovra, clamorosa papera di Donnarumma che non riesce a bloccare una conclusione centrale dei bergamaschi che va ad insaccarsi. Per fortuna sua e del Milan, l’arbitro aveva ravvisato un fallo in attacco.

33′ Milan che ora prova la reazione, attaccando a testa bassa.

31′ CRISTANTEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!! GOLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Caldara in anticipo su tutti sul calcio piazzato di Gomez., Donnarumma non bene in respinta bassa e l’ex rossonero ribadisce in rete. 6° gol per lui in campionato!

30′ Ammonizione per Cutrone che commette fallo su Gomez.

29′ Ritmo più lento in questa fase con le due squadre in attesa quasi dell’errore dell’avversaria.

27′ Tanto possesso adesso del Milan, con il fraseggio corto la squadra di Gattuso prova ad aprire qualche interessante varco nella retroguardia dell’Atalanta.

25′ Partita equilibrata con il Milan che di minuto in minuto sta salendo.

23′ Ci prova ancora il giovane n.63 con un colpo di piatto destro a giro ma la sua parabola è di facile lettura per Berisha.

22′ Grande iniziativa di Cutrone che salta secco Toloi mettendo una palla invitante sul secondo palo ma nessuno dei compagni riesce ad assisterlo.

20′ Milan che sembra aver preso il pallino del gioco in mano.

18′ Ci prova Borini dalla distanza ma la palla sorvola abbondantemente la traversa della porta di Berisha.

18′ MONTOLIVO!!!! Tiro di destro piazzato alla sinistra di Berisha ed è bravo il portiere dei bergamaschi a deviare in corner.

17′ Corner che non sortisce effetti e Milan che torna in possesso palla.

16′ Azione pericolosa nell’area del Milan: ottima iniziativa dell’Atalanta dalla destra con Petagna, servizio per Gomez, Donnarumma non esce e ci pensa Abate a rifugiarsi in angolo.

15′ VOLA BONUCCI DI TESTA!!! Ottima punizione a rientrare di Bonaventura dalla destra e conclusione del difensore che però non inquadra la porta.

13′ Il VAR conferma quest’impressione per cui nulla da fare.

12′ GOLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BONAVENTURA!!!!! Cross di Kessie, Cutrone tocca però con la mano e poi Bonaventura sembra in offside.

11′ Prova a salire il Milan ma il tema è sempre lo stesso: lancio lungo su Kalinic e gioco prevedibile dei padroni di casa.

9′ Ottima l’uscita di Donnarumma sul pallone calciato da Gomez. Milan però in grande sofferenza nel fare gioco. Bruttissimo fallo di Kalinic su Toloi che entra sull’uomo. Un intervento che avrebbe meritato il giallo e forse anche di più. Per fortuna rientra in campo il calciatore dell’Atalanta.

8′ Azione avvolgente dell’Atalanta e calcio d’angolo per gli orobici.

6′ Punizione che non sortisce effetti ed il Milan che spazza via ma è sempre l’Atalanta a fare la partita.

5′ Fallo di Musacchio su Petagna che prende pallone ed avversario. Punizione che è una specie di corner corto sulla sinistra. Gomez sul pallone.

4′ Grande recupero sulla fascia sinistra di Cutrone che si dà un gran da fare.

2′ Beccato in posizione irregolare Nikola Kalinic, ci si aspetta molto di più dall’attaccante croato che ha realizzato soltanto quattro reti in quindici presenze.

1′ Cutrone largo sulla sinistra cerca subito di farsi vedere dai compagni. Vedremo se l’esperimento di Gattuso avrà successo.

INIZIO PRIMO TEMPO, Milan in possesso palla

17.55: Squadra che entrano in campo a San Siro. Abbraccio affettuoso tra Gattuso e Gasperini.

17.50: 10′ al calcio d’inizio!

17.45: 28 successi, 19 pareggi e 9 sconfitte per il Milan in Serie A in casa contro l’Atalanta, con più del doppio delle reti segnate rispetto ai nerazzurri (106-50). Tenendo conto anche delle sfide di Bergamo, nel totale delle 112 gare disputate i rossoneri sono comunque in netto vantaggio con 50 vittorie, 40 pareggi e 22 successi (181-106 il saldo dei gol realizzati). I risultati più frequenti a San Siro sono lo 0-0 e il 3-0, capitati entrambi 7 volte.

17.40: Gattuso, dopo il ritiro punitivo voluto dalla società, non ha scelta: bisogna vincere e porre fine al momento difficile.

17.35: Si preannuncia una partita molto equilibrata a San Siro con i padroni di casa che cercheranno di contrastare la maggior organizzazione dell’Atalanta con spirito di sacrificio ed ardore.

17.30: Gli ultimi due confronti a San Siro tra Milan ed Atalanta si sono conclusi con il medesimo risultato di 0-0, la speranza è di vedere ben altro rispetto ad un pari a reti bianche.

17.25: Una sola novità di formazione rispetto alla vigilia per l’Atalanta, Gasperini ha scelto di lasciare in panchina Josip Ilicic avanzando il raggio d’azione di Bryan Cristante. Le due punte saranno il Papu Gomez e Andrea Petanga. Torna titolare De Roon a centrocampo con Freuler mentre sugli esterni spazio ad Hateboer e a Spinazzola.

17.20: Poche novità di formazione per il Milan di Gattuso, dunque, che sceglie di confermare al centro dell’attacco Nikola Kalinic, ancora una volta titolare a discapito di Andrè Silva. Non ci sarà lo squalificato Suso, a destra c’è Borini mentre sull’altro versante del tridente ci sarà il giovane Cutrone. Centrocampo degli ex con Kessiè, Montolivo e Bonaventura mentre in difesa al fianco di Bonucci è stato scelto Musacchio e non Zapata.

17.15: 4-3-3 dunque per il Milan con Borini, Kalinic e Cutrone davanti. Gattuso si affida a questo trio che, in fase di non possesso, può garantire copertura, trasformando il modulo di gioco in un 4-5-1.

17.12: Queste le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara con fischio d’inizio alle 18.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Petagna.

17.10: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, valida per il 18° turno del campionato di calcio di Serie A.

Foto: Gianfranco Carozza