Coppa Italia 2018: Lazio-Fiorentina 1-0, biancocelesti in semifinale! Decide Lulic in apertura

La Lazio è la prima semifinalista della Coppa Italia 2018 di calcio. I biancocelesti hanno sconfitto la Fiorentina per 1-0 di fronte ai 20mila spettatori dell’Olimpico: esperimento Santo Stefano abbondantemente superato per il calcio nostrano. Promossi anche i capitolini che si sono guadagnati il match contro la vincente di Milan-Inter, il derby in programma domani sera.

I padroni di casa hanno dominato l’incontro concedendo davvero poco agli avversari e hanno ampiamente meritato il risultato, soprattutto per quanto fatto vedere nel primo tempo. In questa frazione si è vista la grinta degli uomini di Inzaghi che hanno brillato per aggressività di gioco e che si sono proposti più volte nella metà campo costringendo i viola a una partita di sacrificio. A sbloccare il risultato è stato Lulic al 5′: defilato sulla sinistra dell’area di rigore riceve un gran passaggio filtrante da parte di Milinkovic-Savic, sterzata su Gaspar e grandissimo diagonale che finisce in rete. I tre attaccanti biancocelesti spingono tantissimo e mettono in crisi la Fiorentina, la Lazio si procura un’occasione per il raddoppio al 13′ con Caicedo che entra in area di rigore e tira a botta sicura dopo aver superato il portiere ma Gaspar salva sulla linea.

Al 22′ l’ottimo Caicedo si accascia a terra a causa di problemi muscolari e viene sostituito da Immobile. Al 39′ un miracolo di Dragowski su tira rasoterra di Lulic nel cuore dell’area (bella azione costruita dall’intesa tra Anderson e Immobile). Pioli toglie Benassi e Saponara per Eysseric e Simeone a inizio della ripresa, la Fiorentina sembra un po’ più incisiva ma senza mai rendersi concretamente pericolosa. L’unico tiro in porta di tutta la partita arriva al 65′: miracolo di Strakosha su tiro insidiosissimo di Chiesa. La Lazio è brava a rallentare i ritmi e a limitare gli avversari conservando il vantaggio che serve per andare in semifinale.













(foto Gianfranco Carozza)