Basket, Serie A 2017-2018: Milano batte Brescia e accorcia la classifica. Venezia la spunta in volata su Sassari

Turno di Santo Stefano per la Serie A di basket 2017-2018. Dopo gli anticipi pre-natalizi, con le vittorie di Trento e Torino su Pistoia e Reggio Emilia, la 12^ giornata è proseguita con il big match tra la capolista Brescia e l’Olimpia Milano, nello scenario del Forum. La partita sembrava sorridere alla Leonessa, contro un EA7 davvero poco in palla. Nel finale, però, proprio sul più bello, la squadra di Andrea Diana si è spenta, non riuscendo più a trovare la via del canestro negli ultimi minuti, complice l’uscita per falli di Dario Hunt. A Milano, quindi, sono bastati un paio di contropiedi per portare a casa un successo (74-71) che sembrava insperato nel corso del match, accorciando la classifica e spingendosi ad una sola vittoria di distanza dalla capolista.

Emozioni a non finire anche nel match successivo, tra Varese e la Virtus Bologna. Un incontro molto combattuto, andato anche oltre i regolari 40′, essendo terminato all’overtime. A decidere la partita al supplementare è stato Alessandro Gentile, davvero incontenibile negli ultimi 5′. Per la stella della Virtus, vittoriosa per 85-90, sono stati alla fine 32 i punti segnati, con 12/17 al tiro. Bologna è quindi rimasta attaccata al treno playoff, zona a cui ambisce Cremona, che ha battuto Brindisi per 92-83. Dopo un buon avvio degli ospiti ci ha pensato Darius Johnson-Odom a spingere la Vanoli, realizzando ben 31 punti.

Dopo sei sconfitte di fila è tornata al successo la Reyer Venezia, battendo al supplementare la Dinamo Sassari per 82-80. È stata una partita che ha mantenuto fede alle aspettative: prima la partenza bruciante dei padroni di casa (21-10), poi la rimonta degli ospiti, con Randolph e Bamforth sugli scudi (rispettivamente 21 e 25 punti). L’equilibrio è durato fino al supplementare, quando sono stati due liberi di MarQuez Haynes a regalare la vittoria a Venezia. Nel posticipo che ha chiuso la 12^ giornata, infine, la Red October Cantù ha confermato il suo ottimo momento battendo per 92-73 la VL Pesaro. È stato Randy Culpepper (20 punti) a spezzare la partita nel terzo quarto, regalando il successo ai lombardi

I risultati della 12a giornata

The Flexx Pistoia – Dolomiti Energia Trentino 79-86

Fiat Torino – Grissin Bon Reggio Emilia 87-64

EA7 Emporio Armani Milano – Germani Basket Brescia 74-71

Vanoli Cremona – Segafredo Virtus Bologna 85-90

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 82-80

Red October Cantù – VL Pesaro 92-73

Sidigas Avellino – Betaland Capo d’Orlando 27/12 20.30

La classifica

1. Germani Basket Brescia 20 10/2

2. EA7 Emporio Armani Milano 18 9/3

3. Sidigas Avellino 16 8/3

4. Fiat Torino 16 8/4

5. Umana Reyer Venezia 16 8/4

6. Banco di Sardegna Sassari 14 7/5

7. Red October Cantù 12 6/6

8. Dolomiti Energia Trentino 12 6/6

9. Segafredo Virtus Bologna 12 6/6

10. Betaland Capo d’Orlando 10 5/6

11. Vanoli Cremona 10 5/7

12. Grissin Bon Reggio Emilia 8 4/8

13. Openjobmetis Varese 8 4/8

14. The Flexx Pistoia 8 4/8

15. VL Pesaro 6 3/9

16. Happy Casa Brindisi 4 2/10













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni