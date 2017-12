LIVE Biathlon, World Team Challenge 2017 in DIRETTA: vincono i russi, Oberhofer e Windisch noni

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE del World team Challenge 2017, un’esibizione di biathlon che si svolge all’interno della VELTIS Arena, lo stadio di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04. La competizione negli ultimi anni ha assunto importanza a livello internazionale e attira atleti di altissimo livello in quella che è una vera e propria festa per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo sulle note del grande biathlon. Tra le coppie al via più accreditate Dahlmeier-Doll e Hildebrand-Lesser, oltre gli austriaci Hauser-Eberhard, o la coppia mista Dzhyma-Fak. Per l’Italia presenti Dominik Windisch e Karin Oberhofer, che possono ben figurare. Il format prevede prima una mass start, seguita da un inseguimento poco dopo dopo da un inseguimento in cui le varie coppie inizieranno la gara con metà del distacco accumulato nella prima metà di gara. Le prove prenderanno il via alle 18.15, ma la nostra Diretta LIVE inizierà già alle 18.00 per accompagnarvi fino alla partenza della competizione.













19.50: per il LIVE del World Team Challenge è tutto. Sul sito la cronaca completa, l’appuntamento con il grande biathlon è per i primi giorni di gennaio ad Oberhof, in Germania.

19.41: Windisch e Oberhofer hanno tagliato il traguardo in nona posizione.

19.39: e Eberhard conquista il terzo posto!

19.36: E VINCE LA RUSSIA! Repubblica Ceca seconda, lotta tra Francia e Austria per completare il podio

19.32: partono gli uomini per l’ultima frazione! Russia con margine, poi la Repubblica Ceca ha allungato sulle altre! La Francia a 1′ dalla vetta guida il gruppo di coloro che lottano per il podio. L’Italia purtroppo è sempre in coda.

19.28: la classifica non cambia ma Hildebrand/Lesser si avvicinano alla Francia che per ora è sempre terza dietro la Russia e la Repubblica Ceca.

19.25: Yurlova allunga ulteriormente! Ormai sembra fatta per la Russia! Repubblica Ceca e Francia al momento sul podio divise da una decina di secondi.

19.19: Volkov è infallibile! Dal gruppo di inseguitori emerge Moravec che dà il cambio a Puskarcikova con 30” di ritardo

19.15: allunga ulteriormente Yurlova! La squadra della Repubblica Ceca, quella austriaca e quella tedesca formata Hildebrand/Lesser sono ad una trentina di secondi! Sempre lontana l’Italia

19.12: Eberhard ne sbaglia 3! E allora se ne va la Russia!

19.09: sbagliano in tante! Se ne vanno Russia e Austria divise da 6” dopo il poligono a terra! Sbaglia anche Oberhofer, l’Italia resta nelle retrovie

19.05: ripartono le donne! Di fatto una continuazione della gara precedente!

19.04: iniziano a prepararsi gli atleti!

18.58: a breve partirà l’inseguimento con i distacchi della mass dimezzati

18.48: Yurlova/Volkov vincono la mass start con 10” circa di vantaggio su Puskarcikova/Moravec, Bescon/Jacquelin e Hauser/Eberhard. Più lontani tutti gli altri, con la prima coppia tedesca a 30”. Italia nona.

18.45: ultumo poligono! Se ne va Volkov! Ultimo giro, gli altri sbagliano e devono inseguire

18.42: si accorcia la classifica dopo il poligono delle donne! 5” di vantaggio per i russi sui giapponesi, seguono a breve distanza austriaci e francesi, tutti nell’arco di una dozzina di secondi!

18.38: altro poligono perfetto di Volkov! Aumenta il vantaggio, Eberhard cambia a 30” dalla testa in seconda piazza!

18.34: prova ad allungare la coppia russa che ha 20” di vantaggio sui giapponesi Tachizaki e 23” sugli austriaci!

18.31: tre errori per Windisch purtroppo! Ormai pare scontato che l’Italia partirà con 45” di ritardo nell’inseguimento, dove sarà essenziale non sbagliare.

18.30: che poligono Volkov! I russi al comando!! Gli altri sbagliano

18.27: un errore per Hauser che però resta al comando! Ora gli austriaci sono inseguiti dai francesi grazie ad un bel poligono di Bescond.

18.23: sempre lontana l’Italia.

18.22: dopo il secondo poligono avanti la coppia austriaca di Hauser-Eberhard, seguiti dai russi.

18.20: già 50” di ritardo per Windisch! Gara tutta in salita per l’Italia

18.18: Hauser e Yurlova le più precise al primo poligono

18.18: KARIN SU UNO SCI SOLO! CHE SFORTUNA!

18.17: contatti in gruppo: Oberhofer sfortunata, perde uno sci.

18.17: ogni giro è lungo circa 1243 metri

18.15: tutto pronto, INIZIA LA MASS START!

18.13: in una delle coppie tedesche, forfait di Dahlmeier. Al suo posto Nadine Horchler in coppia con Benedikt Doll.

18.07: lo scorso anno aveva vinto la coppia formata da Simon Schempp e Franziska Hildebrand, ma con Schempp assente l’ex compagna gareggerà con Erik Lesser, secondo lo scorso anno. Partiranno sicuramente tra i favoriti.

18.05: 10′ al via! Ricordiamo che per l’Italia ci saranno Karin Oberhofer e Dominik Windsch!

18.02: spettacolo puro a Gelsenkirchen!

18.00: pochi minuti alla partenza della gara! Benvenuti alla Diretta LIVE di OA Sport!

