Biathlon, World Team Challenge 2017: la starlist e l’elenco completo dei partecipanti. Per l’Italia al via Dominik Windisch e Karin Oberhofer

L’ultimo appuntamento del 2017 del biathlon è il World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. La competizione si svolge nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa dello Schalke 04. Lo scopo della gara è principalmente quello di regalare spettacolo e divertimento al pubblico tedesco, ma gli atleti sono pronti a battagliare per la vittoria. Mancheranno i campioni in carica Simon Schempp e Vanessa Hinz. Ci sarà l’Italia, che non ha mai vinto questa competizione e che questa’anno si affiderà a Dominik Windisch e Karin Oberhofer.

La startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Laura Dahlmeier, Benedikt Doll (GER)

Franziska Hildebrand, Erik Lesser (GER)

Lisa Hauser, Simon Eder (AUT)

Rosanna Crawford, Brandon Green (CAN)

Fuyuko Tachizaki, Mikito Tachizaki (JPN)

Eva Puskarchikova, Ondrej Moravec (CZE)

Ekaterina Yurlova, Alexey Volkov (RUS)

Anais Bescond, Emilien Jacquelin (FRA)

Yulia Dzhima (UKR), Jakov Fak (SLO)

Karin Oberhofer, Dominik Windish (ITA)

Il World team Challenge inizierà domani alle 17.45, con la mass start alle 18.15, seguita in rapida successione dall'inseguimento.













Foto: Romeo Deganello