Hockey su pista, 14^ giornata Serie A1 2017-2018: Lodi e Forte dei Marmi in scioltezza, che bagarre a centro classifica!

Lodi e Forte dei Marmi in scioltezza nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. La capolista si è sbarazzata del fanalino di coda Giovinazzo con un fragoroso 11-1, chiudendo l’anno in vetta alla classifica grazie alle triplette di Gori e Pinto, che per una volta hanno oscurato persino Cocco e Verona. Ancora più agevole il compito del Forte dei Marmi, che ha superato 13-1 il Thiene con un poker di De Oro in meno di 5 minuti e tre reti di Torner. I toscani ora sono da soli al secondo posto della classifica ad un punto dal Lodi, in attesa di conoscere l’esito del match tra Valdagno e Viareggio, rinviato al 9 gennaio 2018.

In zona playoff, intanto, si infiamma la lotta per le posizioni dalla quinta all’ottava. Il Breganze si è affidato ad Ambrosio, autore di una tripletta, per superare 8-5 il Correggio, mentre due reti a testa di L. Martinez e Banini hanno consentito al Follonica di espugnare Scandiano con un perentorio 2-5. Prosegue, invece, il momento negativo del Trissino, che è incappato nella terza sconfitta nelle ultime quattro partite, cedendo fragorosamente sul campo del Monza, che ha prevalso 5-0 con tre gol di un fantastico J. Martinez. Il Sarzana, infine, si è riproposto in maniera prorompente nella lotta per i playoff, superando nettamente il Bassano (9-2) con quattro reti del solito Festa. In classifica ora i liguri sono a soli tre punti dal Follonica e a cinque dal Bassano, sesto in classifica ed attualmente in piena bagarre per preservare un piazzamento tra le prime otto.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. Amatori Wasken Lodi 35 14 11 2 1 85 36 49 B&B Service Forte dei Marmi 34 14 11 1 2 66 36 30 GDS Impianti Viareggio 31 13 10 1 2 56 32 24 Admiral Valdagno 26 13 8 2 3 61 45 16 Faizanè Lanaro Breganze 24 14 8 0 6 66 50 16 Hockey Bassano 23 14 7 2 5 44 43 1 Hockey Trissino 22 14 7 1 6 51 45 6 Follonica Hockey 21 14 6 3 5 63 51 12 TeamServiceCar Monza 20 14 6 2 6 62 59 3 Carispezia Sarzana 18 14 5 3 6 65 60 5 Hockey Thiene 10 14 3 1 10 31 72 -41 BDL Correggio 7 14 2 1 11 43 75 -32 Hockey Roller Scandiano 5 14 1 2 11 46 72 -26 AFP Giovinazzo 4 14 1 1 12 32 95 -63













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey