Finale Europa League 2018: quando e dove si gioca? La data e il programma completo

La Finale dell’Europa League 2018 si giocherà mercoledì 16 maggio a Lione (Francia). Al Parc Olympinque Lyonnais si sfideranno le due migliori compagini della seconda competizione continentale, entrambe a caccia dell’ambito trofeo attualmente detenuto dal Manchester United. Si preannuncia una serata davvero molto divertente in terra transalpina, le due squadre che riusciranno a superare i tanti turni a eliminazione diretta si fronteggeranno in uno scontro imperdibile, una sfida secca de dentro o fuori: o la gioia o la massima delusione.

La Finale dell’Europa League 2018, in programma mercoledì 16 maggio a Lione, premierà sicuramente una nuova squadra visto che lo United di Mourinho è impegnato in Champions League. L’Italia spera di presentarsi in Francia con almeno una squadra di quelle attualmente impegnate nel secondo torneo europeo: Milan, Napoli, Lazio e Atalanta cercheranno di farsi strada in una competizione davvero molto complessa, estenuante e dall’alto profilo tecnico.

Di seguito la data, il calendario, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale di Europa League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO:

20.45 Finale Europa League 2018













(disegno di Angelo Giacovazzo)