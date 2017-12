Milan-Lazio, Semifinali Coppa Italia 2018: quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma completo

La Coppa Italia è già giunta alle semifinali. Con la vittoria nel Derby contro l’Inter ai supplementari, il Milan ha raggiunto nella sfida che deciderà la prima finalista la Lazio, che ha invece avuto la meglio sulla Fiorentina. Saranno loro a giocarsi un posto nell’ultimo atto, quello che assegnerà la Tim Cup. Per i biancocelesti è diventata un’abitudine, alla quarta semifinale in sei edizioni. Per i rossoneri, invece, sarà l’opportunità di lottare per una coppa e provare a raddrizzare una stagione piuttosto complicata.

Le semifinali saranno l’unico turno della fase finale a disputarsi con la formula di andata e ritorno. La prima gara è in programma mercoledì 31 gennaio 2018, la seconda mercoledì 28 febbraio: l’orario è ancora da definire, così come i giorni potrebbero subire delle variazioni legate al campionato. La diretta televisiva sarà in ogni caso sulla Rai, con la possibilità di seguire tutto in streaming su Rai Play.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle semifinali di Coppa Italia.

Il programma

Mercoledì 31 gennaio 2018

orario da definire: Milan – Lazio

Mercoledì 28 febbraio 2018

orario da definire: Lazio – Milan













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza