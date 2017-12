Ciclismo su pista, Calendario 2018: tutti gli eventi e le date. Il programma completo tra Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei

La stagione del ciclismo su pista sta per entrare nel vivo e la prima parte del 2018 vedrà protagonisti i migliori atleti al mondo in diversi appuntamenti chiave. Si ripartirà il 19 gennaio, con la quinta e ultima tappa della Coppa del Mondo, che si svolgerà a Minsk in Bielorussia. Sarà un fine settimana fondamentale, visto che decreterà anche i vari vincitori delle classifiche generali di specialità per questa stagione. Poi avremo una breve pausa in vista del momento più importante dell’anno: dal 28 febbraio al 4 marzo Apeldoorn (Olanda) ospiterà i Mondiali. Una rassegna iridata in cui ci auguriamo di vedere grandi protagonisti gli azzurri, con l’Italia che cercherà di migliorare il bottino di tre medaglie dello scorso anno. L’ultimo appuntamento della stagione saranno, come di consueto, gli Europei, che si svolgeranno dal 2 al 7 agosto a Glasgow (Scozia). Di seguito il programma completo con tutti gli eventi.

Calendario ciclismo su pista 2018

19-21 gennaio: Coppa del Mondo Minsk (Bielorussia)

28 febbraio-4 marzo Mondiali Apeldoorn (Olanda)

2-7 agosto Europei Glasgow (Scozia)













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO SU PISTA

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Fci