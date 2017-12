Ciclismo, Jan-Andrè Freuler ingaggiato a partire dal 2018 dall’Amore&Vita-Prodir

Una notizia di ciclomercato è stata rilanciata da pochi minuti dall’ANSA: il corridore elvetico Jan-Andrè Freuler, classe 1992, correrà nel 2018 con la squadra Amore&Vita-Prodir, che ha come ds Francesco Frassi. Lo svizzero si presenta come un ciclista polivalente, che pratica sia la pista che la strada.

Il nativo di Reichenburg nel corso della stagione appena conclusa ha vinto quattro gare su strada e diverse corse su pista, dove, nel corso della pur giovane carriera, ha già fatto incetta di titoli nazionali, portandone a casa ben sei in diverse specialità.

Per chi segue il ciclismo questa certamente non sarà una sorpresa, essendo lo svizzero nipote di Urs Freuler, Campione del Mondo su pista per 10 volte negli anni ’80 in diverse specialità, nonché vincitore di 71 gare su strada, tra le quali 15 tappe al Giro e 3 al Tour.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter