Calcio, Serie A 2017-2018: Milan-Atalanta 0-2, Cristante ed Ilicic condannano i rossoneri, sempre più in crisi e tra i fischi

E’ notte fonda per il Milan di Rino Gattuso nell’antivigilia di Natale. La sfida del 18° turno del campionato di calcio di Serie A contro l’Atalanta a San Siro condanna ulteriormente i rossoneri, sconfitti 2-0. Letali le marcature di Bryan Cristante e Josip Ilicic in un match gestito in lungo ed in largo dai bergamaschi, superiori sia sotto il profilo della manovra che dell’intensità. Un ko, il secondo consecutivo per la formazione di Gattuso, che aggrava la situazione. La sconfitta di una settimana fa contro il Verona aveva portato alla decisione di un ritiro punitivo da parte della società. L’ennesimo risultato negativo di questa stagione potrebbe avere dei riflessi ancor più importanti per una compagine sempre più distante dalla zona “Champions League” ed attualmente nella colonna di destra della graduatoria a quota 24 punti. Di contro l’Atalanta, con questo successo, si porta a 27, agganciando la Sampdoria in sesta piazza.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 45

Juventus 41

Inter 40

Roma 38

Lazio 36

Sampdoria 27

Atalanta 27

Fiorentina 26

Udinese 24

Torino 24

Milan 24

Bologna 24

Chievo 21

Sassuolo 20

Genoa 17

Cagliari 17

Spal 15

Crotone 15

Hellas Verona 13

Benevento 1













