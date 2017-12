Calcio, sabato a Roma darà l’addio Paolo Cannavaro

Certo, non avrà l’impatto emotivo del saluto alla folla di Francesco Totti, ma sabato prossimo, al termine della sfida di campionato tra Roma e Sassuolo, lo stadio Olimpico assisterà all’addio al calcio giocato di Paolo Cannavaro, difensore degli emiliani, che, entrando in pieno recupero nella sfida vinta contro l’Inter, aveva salutato, nel corso della scorsa giornata, il pubblico di Reggio Emilia.

Stavolta l’addio sarà definitivo, come scrive l’ANSA, nonostante il calciatore abbia altri sei mesi di contratto con la società neroverde, che però ha scelto di lasciare libero il difensore di raggiungere in Cina il fratello Fabio, del quale sarà assistente allenatore al Guangzhou.

Cannavaro ha dichiarato alla vigilia: “Il campo non mi mancherà perché è stata una scelta mia. Raggiungo mio fratello, la vita ci ha divisi giovanissimi, ritornare insieme non accadeva da tanti anni. L’idea di allenare l’avevo da tempo, è capitata questa opportunità adesso e non vedo l’ora di iniziare“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sito ufficiale Sassuolo

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO

roberto.santangelo@oasport.it