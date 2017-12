Calcio, Risultati e Classifica Serie A, 18^ giornata: Napoli, primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto, Inter ko a Sassuolo

Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, però, ribaltano la partita, suggellando l’ennesimo successo del Napoli in campionato. Hamsik, in particolare, con 116 reti supera Maradona in testa alla graduatoria dei migliori marcatori di sempre in maglia azzurra.

A Sassuolo, intanto, l’Inter cade per la seconda volta consecutiva in un match contraddistinto non solo dalla rete decisiva di Falcinelli, ma anche dal penalty fallito da Icardi. I nerazzurri sono ora a 5 punti dalla vetta, in attesa tra l’altro di conoscere l’esito del posticipo tra Juventus e Roma che potrebbe distanziarli ulteriormente dalle prime posizioni. Nel lunch match la Lazio si sbarazza del Crotone, sommerso con un perentorio 4-0 con le reti nella ripresa di Lukaku, Immobile, Lulic e Felipe Anderson, e si rilancia nuovamente in chiave Champions League dopo un periodo difficile contraddistinto da un solo punto in due partite.

L’Udinese porta a casa la quarta vittoria consecutiva in 5 partite con Oddo in panchina, sbarazzandosi dell’Hellas Verona con 4 reti, mentre il Genoa trova i 3 punti in extremis con un rigore di Lapadula contro il Benevento, ormai avvezzo ai finali thrilling. Il Torino, infine, spreca due gol di vantaggio (doppietta di Iago Falque) e si fa rimontare dalla SPAL con le reti di Viviani e Antenucci.

Di seguito, i risultati della 18^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018:

Venerdì 22 dicembre

Chievo-Bologna 2-3

Cagliari-Fiorentina 0-1

Sabato 23 dicembre

Lazio-Crotone 4-0

Genoa-Benevento 1-0

Napoli-Sampdoria 3-2

Sassuolo-Inter 1-0

SPAL-Torino 2-2

Udinese-Hellas Verona 4-0

Milan-Atalanta (ore 18.00)

Juventus-Roma (ore 20.45)

CLASSIFICA

1 Napoli 45

2 Juventus 41*

3 Inter 40

4 Roma 38**

5 Lazio 36*

6 Sampdoria 27*

7 Fiorentina 26

8 Udinese 24

9 Atalanta 24*

10 Milan 24*

11 Torino 24

12 Bologna 24

13 Chievo 21

14 Sassuolo 20

15 Cagliari 17

16 Genoa 17

17 SPAL 15

18 Crotone 15

19 Hellas Verona 13

20 Benevento 1

* una partita in meno

** due partite in meno













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Disegni di Angelo Giacovazzo