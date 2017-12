Calcio, Harry Kane è il più prolifico del 2017: 56 gol, battuto Lionel Messi all’ultimo assalto!

Harry Kane è il calciatore più prolifico al mondo nel 2017 (anno solare che sta volgendo al termine). La punta del Tottenham ha infatti messo a segno ben 56 gol contro i 54 di Lionel Messi che non potrà ritoccare il proprio record visto che il Barcellona ritornerà in campo soltanto nel 2018. A fare la differenza è stata la tripletta che l’attaccante inglese ha realizzato oggi contro il Southampton nell’anticipo del Boxing Day.

Un riconoscimento importante per Kane che testimonia di essere uno dei migliori giocatori al mondo con un’elevata vena realizzativa e spesso in grado di fare la differenza. il titolo di miglior bomber dell’anno non è assolutamente una sorpresa, quando mette piede in campo riesce quasi sempre a bucare la rete e a trascinare la propria squadra verso la vittoria.