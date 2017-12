Calcio femminile: i supporters della Juventus Women prendono le distanze dai cori sessisti

Lo spiacevole episodio dei cori sessisti nel corso della partita della nona giornata del campionato di calcio femminile di Serie A tra Ravenna Woman e Juventus, da parte di un alcuni supporters bianconeri nei confronti delle giocatrici romagnole, ha avuto delle ripercussioni importanti in quanto il campo di casa della Vecchia Signora è stato diffidato. In sostanza, alla prossima manifestazione di intemperanza, la squadra di Rita Guarino giocherà a porte chiuse.

La società torinese ha presentato ricorso e, nello stesso tempo, il gruppo dei tifosi juventini al seguito della squadra femminile ha voluto sottolineare la propria estraneità ai fatti come da comunicato inviatoci: “La JWS si dissocia completamente dai fatti accaduti e riportati dal referto (ci si riferisce al referto del match citato precedentemente ndr.) e sottolinea la completa estraneità ai quanti hanno manifestato ignoranza ed antisportività. Cogliamo l’occasione per ribadire che il gruppo si basa su sani principi e nasce con la voglia di vivere lo sport in modo sano e costruttivo. Siamo completamente toccati dall’episodio che infanga il lavoro e la passione di quanti si impegnano a promuovere positività, gioia e rispetto e siamo i primi a condannare atteggiamenti che non si sposano con questi valori. I rappresentanti del JWS e tutti i sostenitori della Juventus Women che settimanalmente partecipano con entusiasmo e promuovono il calcio femminile sono i primi ad essere feriti e delusi dall’accaduto“. Una risposta doverosa e argomentata, dunque, per chiarire la propria posizione a riguardo.













CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Juventus