Hockey ghiaccio, Mondiali Prima Divisione 2018: il calendario e le date. Le avversarie dell’Italia

Il 2018 sarà l’anno dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey. L’Italia, dopo la retrocessione di quest’anno, giocherà nel Gruppo A, tentando la risalita immediata nell’élite mondiale. Il torneo si svolgerà alla Laszlo Papp Sportarena di Budapest, dal 22 al 28 aprile 2018. Saranno sei le squadre partecipanti, che si giocheranno i due posti validi per partecipare ai Mondiali della massima categoria del 2019 in Slovacchia. L’ultima classificata, invece, retrocederà nel Gruppo B della Prima Divisione.

L’Italia di Clayton Beddoes se la vedrà con l’Ungheria padrone di casa, la Slovenia (retrocessa dalla Top Division), la Polonia, Il Kazakistan e la Gran Bretagna (promossa dal Gruppo B). Gli sloveni sono ovviamente i favoriti per conquistare uno dei due posti a disposizione. Gli azzurri dovranno lottare per la seconda piazza valida per la promozione, principalmente con magiari e polacchi: recentemente la Nazionale ha affrontato queste due squadre all’Euro Ice Hockey Challenge, raccogliendo una sconfitta ed una vittoria. Tutte da scoprire, invece, Kazakistan e soprattutto Gran Bretagna.

Il calendario e le date dei Mondiali di Prima Divisione 2018

1^ giornata

Domenica 22 aprile 2018

ore 11.30 Gran Bretagna – Slovenia

ore 15.00 Ungheria – Kazakistan

ore 18.30 Polonia – Italia

2^ giornata

Lunedì 23 aprile 2018

ore 15.00 Slovenia – Polonia

ore 18.30 Italia – Ungheria

Martedì 24 aprile 2018

ore 15.00 Kazakistan – Gran Bretagna

3^ giornata

Mercoledì 25 aprile 2018

ore 11.30 Italia – Kazakistan

ore 15.00 Gran Bretagna – Polonia

ore 18.30 Slovenia – Ungheria

4^ giornata

Giovedì 26 aprile 2018

ore 18.00 Polonia – Ungheria

Venerdì 27 aprile 2018

ore 15.00 Kazakistan – Slovenia

ore 18.30 Italia – Gran Bretagna

5^ giornata

Sabato 28 aprile 2018

ore 11.30 Kazakistan – Polonia

ore 15.00 Slovenia – Italia

ore 18.30 Ungheria – Gran Bretagna













