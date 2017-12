Basket, NBA 2017-2018: Houston, altra sconfitta! Si ferma anche Golden State

Anche durante le feste, l’NBA non si ferma: ben nove partite nella notte italiana e tante sorprese per gli appassionati di basket a stelle e strisce. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre impegnate nella giornata di regular season del 29 dicembre.

Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, ora gli Houston Rockets hanno un problema e non possono nascondersi: 5 partite perse in fila, troppe per una squadra che punta senza mezzi termini al’Anello. James Harden e compagni questa notta hanno perso 121-103 in casa dei Washington Wizards, mentre fino a pochi giorni fa erano in testa alla classifica della Western Conference. La difesa della squadra texana ha concesso troppo, e complice un attacco poco produttivo non è mai veramente stata in corsa per vincere. Nonostante il ritorno di Chris Paul, non sono bastati 20 punti di Harden, mentre tra le fila dei Wizards il miglior realizzatore è stato Otto Porter con 26.

Si confermano primi in classifica ad Ovest i Golden State Warriors, che però a loro volta questa notte hanno perso: 111-100 subito alla Oracle Arena dai Charlotte Hornets, trascinati da un Dwight Howard old style da 29 punti, 13 rimbalzi e 7 assist con 9 liberi segnati sui 12 tentati, ottime percentuali rispetto alla sua carriera. Kevin Durant e Klay Thompson hanno segnato rispettivamente 27 e 24 punti, che però non sono stati sufficienti per ottenere il successo. Nell’ultimo quarto, gli ospiti hanno fatto la differenza fino a vincere con oltre 10 punti di margine.

Per quanto riguarda l’Est, vittoria importante per i Toronto Raptors, secondi alle spalle dei Boston Celtics. I canadesi si sono imposti 111-98 sugli Atlanta Hawks di Marco Belinelli trascinati dalla doppia doppia di Taurean Prince da 30 punti e 10 rimbalzi. Buona prova anche per Belinelli, che con percentuali sufficienti ha messo a referto 14 punti. Ancora fuori, invece, Danilo Gallinari: questo non ha impedito ai Los Angeles Clippers di dominare il derby con i Los Angeles Lakers, vinto 121-106 per tornare ad avvicinare le zone buone della classifica.

Non ha realizzato una tripla doppia ma è andato vicino. Neanche a dirlo, stiamo parlando di Russell Westbrook: nel 97-95 in favore dei Milwaukee Bucks la guardia degli Oklahoma City Thunder ha segnato 40 punti, cui ha abbinato 14 rimbalzi e 9 assist in una partita giocata tutta in rimonta, ma senza mai prendere il comando delle operazioni. 23 punti e 12 rimbalzi, tra gli avversari, per Giannis Antetokounmpo. Prestazioni degne di nota anche in casa New Orleans Pelicans, dove Anthony Davis ha messo 30 punti mentre DeMarcus Cousins ha addirittura terminato il match con 32 punti, 20 rimbalzi e 8 assist: nonostante questo, sconfitta subita dai Dallas Mavericks 128-120, sintomatica di una squadra che fa fatica e che ha concesso troppo alla panchina avversaria.

È finita 119-107 tra Chicago Bulls e Indiana Pacers, in un match caratterizzato dai trentelli di Markkanen nella squadra vincente e di Collison nelle fila di Indiana, che in classifica si trova poco più avanti rispetto all’ultima posizione buona (seppur provvisoria) per andare ai playoff. Grazie a 95 punti nei primi 3 quarti, i Brooklyn Nets si sono imposti 111-87 sui Miami Heat, che invece sono proprio ottavi alle spalle di Indiana nella classifica ad Est, mentre Nets e Bulls per ora sono ancora lontani da un piazzamento che varrebbe la postseason. Chiudiamo con i Phoenix Suns, che hanno sconfitto 111-101 i Sacramento Kings.

TUTTI I RISULTATI DI VENERDÌ 29 DICEMBRE

Houston Rickets – Washington Wizards 103-121

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 98-111

Brooklyn Nets – Miami Heat 111-87

Indiana Pacers – Chicago Bulls 107-119

Dalla Mavericks – New Orleans Pelicans 128-120

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 97-95

Phoenix Suns – Sacramento Kings 111-101

Charlotte Hornets – Golden State Warriors 111-100

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 121-106













