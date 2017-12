Basket femminile, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega, Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019…

Il 2018 sarà un anno chiave per il basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio.

Gennaio sarà un mese importante per l’Eurolega. Il 31, infatti, terminerà la regular season e verranno stabilite le otto squadre che si giocheranno i quarti di finale nelle serie al meglio delle tre partite al via il 28 febbraio. La Final Four, invece, è in programma dal 20 al 22 aprile.

Stagione fitta anche per le Nazionali. L’evento clou sarà il Mondiale, in Spagna dal 22 al 30 settembre. Sfortunatamente mancherà l’Italia, che invece sarà impegnata nelle Qualificazioni agli Europei del 2019. Dopo i due impegni del 2017, le azzurre scenderanno in campo a febbraio e novembre: quattro incontri fondamentali per tornare alla rassegna continentale.

Il calendario, le date e gli eventi del basket femminile nel 2018

SERIE A

7 gennaio 13^ giornata

14 gennaio 14^ giornata

21 gennaio 15^ giornata

28 gennaio 16^ giornata

3 febbraio 17^ giornata

18 febbraio 18^ giornata

le date di Round of Challenges, Playoff e Playout sono ancora da stabilire

COPPA ITALIA

24 – 25 febbraio Final Four

EUROLEGA

3 – 4 gennaio 10^ giornata

10 – 11 gennaio 11^ giornata

17 gennaio 12^ giornata

24 – 25 gennaio 13^ giornata

31 gennaio 14^ giornata

28 febbraio, 7 marzo, 14 marzo Quarti di finale (serie al meglio delle 3 partite)

20 – 22 aprile Final Four

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2019

10 febbraio 3^ giornata Svezia – Italia

14 febbraio 4^ giornata Italia – Macedonia

17 novembre 5^ giornata Croazia – Italia

21 novembre 6^ giornata Italia – Svezia

MONDIALI

22 – 30 settembre – Spagna

EUROPEI UNDER 20

7 – 15 luglio – Sopron (Ungheria)

GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI

1 – 8 ottobre – Buenos Aires (Argentina)













