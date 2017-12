Baseball, il sorteggio dei gironi delle coppe europee 2018: Rimini ritrova Amsterdam, Bologna e San Marino con il Neptunus

La Commissione Tecnica della Confederazione Europea di baseball (CEB) ha definito la composizione dei gironi per le coppe europee per club del 2018. La Coppa dei Campioni si terrà a Rotterdam da mercoledì 6 a domenica 10 giugno, mentre a Ostrava dal 5 al 9 giugno andrà in scena la Coppa CEB.

In Coppa dei Campioni, Rimini è stata sorteggiata nel gruppo A con L&D Amsterdam, che superò proprio i neroarancio 5-4 al decimo inning nella finale dello scorso anno. Il raggruppamento comprende poi Rouen Huskies (FRA) ed Heidenheim Heidekoepfe (GER). Unipolsai Bologna e San Marino, invece, figurano nel gruppo B, insieme a Draci Brno (CZE) e Curacao Neptunus (NED).

Nella Coppa CEB, invece, il gruppo A è composto da Bonn Capitals (GER), Giotechkomanda KNTU (UKR), Borgerhout Squirrels (BEL) e Therwil Flyers (SUI), mentre Templiers Senart (FRA), Olimpija 83 Karlovac (CRO), Ostrava Arrows (CZE) e Minsk (BLR) fanno parte del Gruppo B.

Per la Federations Cup in programma a Brasschaat, in Belgio, l’11/12 e 16/17 giugno, si affronteranno Athletics Attnang-Puchheim (AUT), Vindija Varazdin (CRO), Apollo Bratislava (SVK), Astros Valencia (ESP), Sölvesberg Firehawks (SWE) e i Brasschaat Braves (BEL). Per la fase di qualificazione della Federations Cup, nello stesso periodo, saranno invece in corsa nel Pool 1 a Blagoevgrad, in Bulgaria, i padroni di casa Blagoevgrad Buffaloes, Barons Wroclaw (POL), London Mets (GBR), Vienna Wanderers (AUT), Athletico Alexandria (ROM), BSC The Wolfes Tibilis (GEO) e Beograd 96 (SRB). Nel Pool 2 a Rybnik, in Polonia, ci saranno KS Silesia Rybnik (POL), Athletic Sofia (BUL), Southampton Mustangs (GBR), Sundbyberg (SWE), Kaunas County (LTU), Brest Zubrs (BLR) e Zuerich Barracudas (SUI).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Rimini Baseball