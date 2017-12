Badminton, obiettivo crescita per l’Italia nel 2018. Giovani attesi a dei miglioramenti

L’Italia del badminton nel 2018 punterà tutto, o quasi, sul #ProgettoGiovani #duemila20e24, che già quest’anno ha dato i primi frutti, proprio a livello giovanile, in un percorso di crescita che proverà a portare dei rappresentanti competitivi con il field internazionale alle prossime due rassegne a cinque cerchi.

Se nella competizione a squadre sono arrivate quest’anno due vittorie storiche agli Europei Under 17, la stessa soddisfazione non può esserci per quanto visto a livello individuale. Tra gli juniores invece saranno chiamati al definitivo salto di qualità Fabio Caponio e Giovanni Toti, con quest’ultimo tenterà la qualificazione agli YOG del prossimo ottobre, che comunque già quest’anno si sono ben difesi in Indonesia ai Mondiali di categoria, in doppio.

Detto dei giovani, tra i senior ci si attende qualche squillo, che non venga soltanto da tornei di livello secondario, come accaduto quest’anno in Zambia ed alle Mauritius. I cinque rappresentanti schierati nella rassegna iridata, sono una buona base di partenza, ma il fatto stesso che soltanto il buon Maddaloni abbia passato un turno, fa riflettere sul livello del nostro movimento rispetto al resto del globo. Qualcosa di più, anche rispetto a quanto mostrato ai recenti Internazionali d’Italia ci si attende anche dai doppi, Osele-Strobl e Iversen-Garino.













Foto: BadmintonItalia

