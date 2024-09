A questa domanda non vi è una risposta precisa: molto dipende dalla sensibilità di ogni singolo giocatore. Scommettere prima dell’inizio del torneo avendo un’idea precisa della condizione di partenza dei tennisti può rivelarsi una mossa vincente; d’altro canto nel caso di un potenziale outsider anche aspettare le prime tappe per vedere la condizione dei ciclisti può sicuramente dare ottime possibilità.

Oltre che sul vincitore della competizione si può puntare anche sulle singole tappe I mercati variano in base alle scelte degli operatori quindi per maggiori informazioni occorre consultare i siti dei bookmaker.

Per lo sloveno si è trattato del quarto successo nel giro spagnolo: con il quinto si prenderebbe la storia della competizione in solitaria.

l ciclista già vincitore della maglia rosa nel 2023 ha conquistato anche la maglia rossa al termine di un testa a testa con l’australiano O’Connor, superandolo in classifica alla diciannovesima tappa.

L’anno scorso e stato un anno trionfale per la Slovenia e per il suo movimento ciclistico. Ai trionfi di Pogačar nel Giro d’Italia e nel Tour de France è seguita la vittoria di Primoz Roglič nella Vuelta. I

Anche se tra i tre “Grandi Giri” è quello meno celebrato, la Vuelta di Spagna resta senza mezzi termini una delle competizioni più importanti e prestigiose dell’intero ciclismo. Ecco qui le quote vincente della Vuelta , nel contesto delle quote ciclismo fornite dai siti scommesse legali.

Quote vincente Vuelta: chi riuscirà a trionfare in Spagna?

