Il Giro d’Italia è una delle competizioni sportive più importanti non solo del nostro paese ma dell’intero ciclismo mondiale: la maglia rosa rappresenta uno dei traguardi più ambiti dai professionisti di tutto il mondo. In questa pagina le quote vincente del Giro d’Italia, nell’ambito delle quote ciclismo dei bookmaker legali.

Vincente Giro d’Italia: Pogačar riuscirà a ripetersi ancora?

L’anno scorso il Giro d’Italia e stato dominato da Tadej Pogačar. Il ciclista sloveno ha conquistato la maglia rosa già nella seconda gara mantenendola fino alla fine della competizione in cui ha vinto 6 tappe e anche la classifica scalatori, certificando un dominio totale. Per gli inseguitori, a cominciare dal colombiano Martinez e l’inglese Thomas, c’è stato poco da fare.Chissà se al prossimo Giro Pogačar ritrovi sulla sua strada il rivale Jonas Vingegaard, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe decidere di prendere parte per la prima volta alla corsa per la maglia rosa. Al momento in tal senso nessuna conferma.

FAQ Quote vincente Giro d’Italia

Quando si svolgerà il Giro d’Italia 2025?

Al momento le date e le tappe del prossimo Giro d’Italia restano ancora da definire

Su quali eventi si può scommettere durante il Giro d’Italia?

Oltre che sul vincitore della competizione si può puntare anche sulle singole tappe. I mercati variano in base alle scelte degli operatori quindi per maggiori informazioni occorre consultare i siti dei bookmaker.

Quando è il momento migliore per scommettere sul vincitore del Giro d’Italia?

A questa domanda non vi è una risposta precisa: molto dipende dalla sensibilità di ogni singolo giocatore. Scommettere prima dell’inizio del torneo avendo un’idea precisa della condizione di partenza dei tennisti può rivelarsi una mossa vincente; d’altro canto nel caso di un potenziale outsider anche aspettare le prime tappe per vedere la condizione dei ciclisti può sicuramente dare ottime possibilità.

Chi ha vinto più volte il Giro d’Italia?

I ciclisti ad aver vinto più volte il Tour de France sono tre: gli italiani Alfredo Binda e Fausto Coppi e il belga Eddy Merckx con 5 successi. Tra i ciclisti in attività non si segnala nessuno ad essersi imposto per più di un’edizione.

Argomenti correlati sulle quote ciclismo?