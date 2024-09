Tra i grandi appuntamenti del ciclismo il Tour de France è senza dubbio uno dei più prestigiosi e attesi dagli appassionati. Vincere la maglia gialla significa fare la storia di questo sport. In questa pagina è possibile trovare le quote vincente per il Tour de France nell’ambito delle quote ciclismo proposte dai bookmaker.

Vincente Tour de France: si rinnova il duello Pogačar-Vingegaard, outsider Evenepoel

Secondo i bookmaker Tadej Pogačar è il grande favorito per la conquista della maglia gialla. Il contender principale resta ancora il danese Jonas Vingegaard a conferma del dualismo degli ultimi 3 anni in terra francese. In questa lotta per i bookie, potrebbe provare a inserirsi Remco Evenepoel.

I nostri pronostici sul vincitore del Tour de France

Dopo un 2024 da sogno con la conquista di Giro d’Italia e Tour de France nonché di Strade Bianche, Milano-Sanremo e gp ciclistico di Montreal, Tadej Pogačar si conferma favorito per la conquista della maglia gialla.

Si rinnova dunque il duello alla “Grande Boucle” con il rivale danese Jonas Vingegaard, pronto a riprendersi quel successo già conquistato nel 2022 e nel 2023 proprio ai danni del ciclista sloveno. In questo scenario il belga Remco Evenepoel proverà a inserirsi di nuovo come terzo incomodo.

Pogačar cerca il quarto successo al Tour De France: le quote

Già nella storia del Tour de France con le sue tre vittorie, il ciclista sloveno si presenta ai nastri di partenza ancora da favorito e con l’idea di aggiornare ancora le statistiche e i record. Dopo aver dominato nel 2024 Pogačar vuole riconfermare la sua leadership nel panorama ciclistico e il quarto tour in carriera resta un obiettivo.

Scommessa 1: Pogačar vincitore Tour de France a 1.57 su bet365

Vingegaard vuole riprendersi la maglia gialla

Dopo due vittorie consecutive tra il 2022 e il 2023 ottenute proprio su Pogačar anche il ciclista danese ha dovuto cedere il passo al ciclista sloveno. Dopo il secondo posto a 6, 17 minuti dal rivale della scorsa edizione Vingegaard vuole riprendersi la maglia gialla e il Tour de France: se c’e uno che sa come tenere testa a Pogačar e batterlo è proprio lui.

Scommessa 2: Vingegaard vincitore Tour de France a 3.25 su Bwin

Evenepoel a caccia della definitiva consacrazione

Per il ciclista belga il 2024 è stato un anno importante con la vittoria nella Volta do Algarve e soprattutto il doppio oro olimpico a Parigi nella prova in strada e cronometro. L’anno scorso Evenepoel ha fatto bene anche nel Tour dove è arrivato terzo a 9,18 minuti da Pogačar a 3 da Vingegaard.

Il ciclista classe 2000 appare sempre più in crescita: sicuramente sarà il terzo incomodo del duello tra gli ultimi due dominatori della Grande Boucle. Il sogno resta quello di vincere per consacrarsi definitivamente tra i più grandi ciclisti di quest’epoca.

Scommessa 3: Evenepoel vincitore Tour de France a 6.00 su William Hill

FAQ Quote vincente Tour de France

Quando si svolgerà il Tour de France 2025?

La corsa a tappe si svolgerà dal 5 al 27 luglio?

Su quali eventi si può scommettere durante il Tour de France?

Oltre che sul vincitore della competizione si può puntare anche sulle singole tappe. I mercati variano in base alle scelte degli operatori quindi per maggiori informazioni occorre consultare i siti dei bookmaker.

Quando è il momento migliore per scommettere sul vincitore del Tour De France?

A questa domanda non vi è una risposta precisa: molto dipende dalla sensibilità di ogni singolo giocatore. Scommettere prima dell’inizio del torneo avendo un’idea precisa della condizione di partenza dei tennisti può rivelarsi una mossa vincente; d’altro canto nel caso di un potenziale outsider anche aspettare le prime tappe per vedere la condizione dei ciclisti può sicuramente dare ottime possibilita.

Chi ha vinto più volte il Tour de France?

I ciclisti ad aver vinto più volte il Tour de France sono quattro: i francesi Jacques Anquetil e Bernard Hinault, il belga Eddy Merckx e lo spagnolo Miguel Indurain con 5 successi. L’americano Lance Armstrong ne aveva vinti 7 consecutivi ma i suoi successi sono stati revocati per motivi legati al doping. Tra i ciclisti in attività i più vincenti sono l’inglese Chris Froome con 4 titoli e lo sloveno Tadej Pogačar.

Altre quote vincenti ciclismo?