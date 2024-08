L’ultimo Slam stagionale è appena iniziato e ancora una volta i favoriti per la vittoria finale sono il nostro Sinner, lo spagnolo Alcaraz e il serbo Djokovic. Nessuno sembra in grado di impensierire i magnifici tre, ma occhio alle possibili novità perché storicamente lo US Open si rivela il torneo più incerto e anche quest’anno le sorprese sono dietro l’angolo.

Quote US Open 2024

Quota vincente US Open Lottomatica Betsson Sisal Djokovic 2.50 3.25 3.50 Alcatraz 3.00 3.25 3.00 Sinner 3.00 4.00 4.00

La condizione di forma di Alcaraz

Alcaraz arriva a questo US Open dopo la prematura eliminazione giunta al torneo di Cincinnati che è seguita alla sconfitta in finale al torneo olimpico di Parigi. Una delusione quella della medaglia d’argento alle Olimpiadi che brucia ancora nella mente dello spagnolo e le cui scorie si sentono anche nel fisico. In vista di questo Slam Alcaraz sarà testa di serie numero 3 alle spalle proprio di Sinner che è il numero uno e del solito Djokovic che è tornato a ricoprire la posizione numero due in classifica.

Come Djokovic arriva all’appuntamento

Novak Djokovic è il giocatore più vincente della storia di questo sport e di anno in anno sembra aumentare sempre più il proprio livello, riducendo le partecipazioni ai tornei ma tenendo costante il proprio livello di gioco negli appuntamenti che contano. La medaglia d’oro olimpica ha completato un palmarès letteralmente perfetto con la vittoria in tutte le competizioni che un tennista può disputare nel corso della propria carriera. Nole si presenta quindi a questa edizione degli US Open con la consapevolezza che, nonostante tutto, non potrà giocare in eterno e che dovrà necessariamente capitalizzare tutte le occasioni che si pongono sul proprio cammino. Cammino che fino alla finale non prevede né la presenza di Sinner, né quella di Alcaraz, ed ecco che quindi Novak si presenta nuovamente come l’uomo da battere.

La situazione in casa Sinner

Per Jannik Sinner non sono stati mesi semplici. In campo il tennista azzurro ha più volte dato dimostrazione di una condizione fisica non ottimale e in più di un’occasione è stato eliminato dai tornei prima del previsto. Come se non bastasse, negli ultimi giorni è emersa la notizia della sua positività a un test antidoping che, però, ha fortunatamente portato a una assoluzione da parte di un tribunale indipendente. Nonostante l’innocenza è chiaro che questa vicenda abbia pesato e non poco sul rendimento di Jannik che, come detto, negli ultimi mesi è apparso spesso stanco sia dal punto di vista fisico che mentale e non è mai riuscito a giocare con la leggerezza che l’ha contraddistinto in passato. Ora, archiviata questa brutta vicenda, Jannik si presenta agli US Open con l’obiettivo di vincere il secondo Slam in carriera e la sensazione diffusa è che abbia a propria disposizione tutte le qualità per riuscirci.

Staremo a vedere come andrà a finire questa edizione degli US Open 2024, ma ciò che è certo è che anche quest’anno le sorprese saranno all’ordine del giorno. Sono diversi anche gli italiani che hanno buone chance di arrivare fino in fondo e chissà che una delle rivelazioni non possa essere proprio uno dei nostri azzurri con Berrettini, Sonego, Arnaldi, Musetti e Cobolli che stanno attraversando un ottimo periodo di forma.

