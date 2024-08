L’attesa è finalmente terminata e la stagione del cemento americano è pronta a raggiungere l’apice con gli US OPEN che quest’anno si preannunciano più aperti che mai. Saranno ben quattro gli italiani che all’interno del tabellone saranno testa di serie e oggi andremo a scoprire qual è il loro stato di forma, tentando di delineare i possibili obiettivi di ognuno di loro.

Sinner resta il numero 1

Sinner sarà il numero 1 al mondo almeno per altre 17 settimane. Il suo rivale Alcaraz è uscito sconfitto al primo turno al MASTERS 1000 di Cincinnati e ha così consegnato a Sinner la leadership della classifica ATP almeno sino al prossimo ottobre. Un risultato storico per il ragazzo azzurro che continua a migliorare di settimana in settimana e che continua a mettere in fila una serie incredibile di record. Ciò che impressiona maggiormente di Sinner è la capacità di fronteggiare le difficoltà nonostante la giovane età e nonostante i tanti problemi fisici che ne stanno condizionando il rendimento da ormai un mese. In vista dell’US Open, Sinner si presenta quindi come l’uomo da battere, ma occhio ai soliti Djokovic e Alcaraz che sono lì pronti a dire la loro.

Musetti dopo Parigi cerca la miglior condizione

Dopo la semifinale a Wimbledon e la medaglia di bronzo al torneo olimpico di Parigi, Lorenzo Musetti si è preso qualche giorno di meritato riposo e si presenta agli US Open con la speranza di essere ancora al top della condizione. Non sarà facile esprimere il tennis messo in mostra nell’ultimo mese e mezzo, ma l’azzurro ha dimostrato di essere molto fresco anche dal punto di vista fisico e in un torneo al meglio dei cinque set questo potrà fare la differenza contro ogni avversario.

Arnaldi continua a crescere a piccoli passi

Arnaldi attualmente ricopre la posizione numero 30 del live Ranking e ciò gli ha permesso di entrare nel tabellone degli US Open come testa di serie. Un risultato storico per l’azzurro che, però, dovrà rappresentare solo il punto di partenza per una carriera che potrà essere di ottimo livello nonostante madre natura non abbia concesso a Matteo il talento smisurato di Sinner o Musetti.

Cobolli sta compiendo il definitivo salto di qualità?

Flavio Cobolli è probabilmente la più grande sorpresa azzurra di questa stagione del tennis azzurro. Dopo aver iniziato l’anno al numero 101 della classifica ATP, negli ultimi mesi Flavio ha cambiato marcia ed è riuscito a risalire sino alla posizione numero 31 che gli ha garantito il Best Ranking e la possibilità di accedere al tabellone degli US Open come testa di serie. Un risultato probabilmente inimmaginabile fino a qualche mese fa ma che Flavio ha ampiamente meritato dimostrando soprattutto ancora enormi margini di miglioramento sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista tattico e di gestione dei match.

Staremo a vedere cosa riusciranno a fare i nostri azzurri al prossimo US Open – anche seguendo la diretta streaming tennis – ma ciò che è certo è che anche Matteo Berrettini sarà lì a dare spettacolo e la sensazione è che davvero molti dei nostri connazionali possano arrivare sino in fondo.