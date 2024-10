La settima giornata di Serie A prevede una partita che in questo momento è uno scontro di vertice: sabato 5 ottobre alle 20:45 si sfidano al Giuseppe Meazza Inter e Torino, che attualmente sono al terzo posto (insieme al Milan) a quota 11 punti. In questo articolo i pronostici di Inter-Torino e le quote dei migliori bookmaker online.

Pronostico Inter-Torino: le quote dei bookmaker

Secondo i bookmaker a partire nettamente favoriti per la sfida di sabato sera sono i nerazzurri. Ecco le quote dell’evento.





Scommesse Inter-Torino: analisi match e pronostici

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan la squadra di Inzaghi ha reagito. In campionato è arrivata una vittoria un po’ sofferta contro l’Udinese mentre in Champions League i nerazzurri si sono imposti per 4-0 sulla Stella Rossa Belgrado.

La partita contro il Torino diventa fondamentale per evitare di ritrovarsi ad avere già un piccolo gap nei confronti della vetta della classifica attualmente occupata dal Napoli. Per la sfida contro i granata l’Inter dovrà fare a meno (oltre che del lungodegente Buchanan) di un elemento chiave come Barella, out per un problema al retto femorale che lo terrà fuori fino alla fine della sosta per le nazionali. Per il resto tutti a disposizione.

Il Torino invece dopo un inizio brillante ha fatto i suoi primi passi falsi. I granata nel giro di una settimana sono stati prima eliminati in Coppa Italia dall’Empoli e poi sconfitti per la prima volta stagionale in campionato per 2-3 dalla Lazio, entrambe le volte in casa.

Ciò comunque non toglie nulla al Torino e alla sua potenziale pericolosità: la squadra allenata da Vanoli si è messa in mostra per un piglio importante e un gioco molto più offensivo rispetto a quello praticato con il precedente allenatore Juric. A riprova di ciò vi sono le reti segnate, 10, a fronte di 8 subite. In vista dell’Inter l’unico dubbio (tolto Schuurs, certamente out) è legato alla presenza in porta di Vanja Milinkovic-Savic, in dubbio per un problema fisico che lo ha già lasciato fuori nell’ultima partita contro la Lazio. Potrebbe dunque ancora una volta toccare a Paleari tra i pali.

Favorite e quote Inter-Torino

Ecco dunque in sintesi le quote della partita

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez; Thuram.

Torino (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ilic, Ricci, Linetty, Sosa; Adams, Zapata.

Quali scommesse piazzare per Inter-Torino? Pronostici e quote

Modulo identico, stili di gioco diversi ma stessa voglia di non stare alla corda ad aspettare l’avversario. Il valore dell’Inter si conosce da tempo, quello del Torino si è cominciato a vedere: in questo contesto lecito attendersi tanti gol già dalle prime battute.

Scommessa 1: over 1,5 1T a 2.40 su Snai

Il Torino in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere un brutto cliente mentre l’Inter non ha ancora raggiunto gli standard alti dello scorso anno, mostrando qualche difficoltà in fase difensiva.

Alla lunga la maggiore qualità della squadra di Inzaghi, che resta la favorita, può fare la differenza ma è difficile pensare che in termini di risultato la partita sia subito indirizzata.

Scommessa 2: primo tempo X finale 1 a 4.10 su Eurobet

In casa Inter si e sbloccato Lautaro Martinez mentre Marcus Thuram dopo 4 reti nelle prime 3 gare sembra essersi un po’ inceppato: il Torino crea tanto ma concede anche opportunità agli avversari e per il 9 nerazzurro può essere l’occasione per ritrovare la via del gol.

Scommessa 3: Marcus Thuram segna il primo gol a 5.00 su Bwin

