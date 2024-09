Sabato 28 settembre 2024 alle 21 allo stadio Dall’Ara va in scena una delle sfide più interessanti della sesta giornata di A, quella tra Bologna e Atalanta, due delle cinque rappresentanti italiane di questa Champions League. In questo articolo ecco le quote dei migliori bookmaker online e i pronostici di Bologna-Atalanta.

Pronostico Bologna-Atalanta: bergamaschi leggermente favoriti

Secondo i bookmaker a partire favorita per la partita di sabato e l’Atalanta: l’eventualità di una vittoria dei padroni di casa non è comunque considerata in proporzione così improbabile.





Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori

Bologna-Atalanta: pronostici e scommesse Betsson William Hill NetBet 1 3.00 2.87 2.97 X 3.35 3.40 3.30 2 2.45 2.85 2.45

Ulteriori quote possono essere trovate sui portali ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero approfondire ulteriormente sul mondo betting possono anche consultare:

La nostra pagina sui bonus benvenuto per le scommesse

La nostra guida sul codice promozionale William Hill

Scommesse Bologna-Atalanta: analisi match e pronostici

Il nuovo ciclo di Vincenzo Italiano al Bologna è iniziato con più ombre che luci con soli 6 punti conquistati nelle prime cinque di Serie A e il pari all’esordio in Champions League contro lo Shakthar Donetsk.

La vittoria esterna contro il Monza, la prima stagionale dei rossoblù, potrebbe aver consentito alla squadra di rompere il ghiaccio: in tal senso l’Atalanta sarà un grande banco di prova. Oltre ai lungodegenti Ferguson e Cambiaghi Italiano dovrà rinunciare anche a Pobega ed El Azzouzi mentre è invece recuperato il difensore Casale.

Anche l’Atalanta ha viaggiato a corrente alternata e come i felsinei anche la “Dea” ha racimolato solamente 6 punti in Serie A. Nell’ultima partita per l’Atalanta è arrivata una sconfitta nel derby lombardo contro il Como, che ha rimontato lo svantaggio iniziale. La squadra di Gasperini ha bisogno di vincere per ritrovare il suo consueto slancio.

Per la sfida del Dall’Ara mancheranno certamente Scamacca, Scalvini, Toloi e Ben Godfrey. Scelte dunque quasi obbligate al centro della difesa.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Aebischer, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic, Retegui.

Quali scommesse piazzare per Bologna-Atalanta? Pronostici e quote

Sia felsinei che orobici sono due squadre a spiccata propensione offensiva che non rinunciano certo ad attaccare. La qualità a disposizione delle due squadre, per quanto non ancora del tutto espressa a pieno, fa pensare che la partita possa regalare tanti gol.

Scommessa 1: over 3,5 a 3.20 su Goldbet

Proprio perché si tratta di due squadre che giocano a viso aperto (e che dalla loro hanno anche il tasso tecnico elevato) ci può stare una partita sin da subito combattuta con le squadre che riescono subito a colpirsi vicendevolmente.

Scommessa 2: goal primo tempo sì a 4.40 su Eurobet

Con la Champions League all’orizzonte sia Italiano che Gasperini potrebbero mischiare le carte attingendo alle rotazioni. Nel caso del Bologna potrebbe essere l’ora di Thijs Dallinga, arrivato come erede del connazionale Zirkzee ma chiuso da un Santiago Castro in ascesa; sponda Atalanta invece dovrebbe toccare a Lazar Samardzic, non un bomber ma comunque un giocatore con colpi importanti. Per entrambi potrebbe essere l’opportunità per rompere il ghiaccio con la nuova maglia.

Scommessa 3: Dallinga marcatore sì a 3.20 su Bwin; Samardzic marcatore sì a 4.50 su Betflag

I seguenti articoli sono correlati all’argomento calcio

Calcio, pareggio senza emozioni tra Juventus e Napoli in Serie A. Prima vittoria per il Venezia

Calcio, il derby della Madonnina è del Milan! Tris della Roma contro l’Udinese nel quinto turno