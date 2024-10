Tra i big-match del terzo turno della fase a gironi di Nations League c’è la sfida tra la Spagna, campione uscente della competizione nonché di Europa, e la Danimarca, in programma sabato 12 ottobre alle 20:45. In questo articolo i pronostici di Spagna-Danimarca e le quote dei migliori bookmaker.

Pronostico Spagna-Danimarca: le quote dei bookmaker

Pochissimi dubbi secondo i bookmaker: la nazionale spagnola parte nettamente favorita sugli avversari danesi. Ecco qui le quote dell’evento.





Scommesse Spagna-Danimarca: analisi match e pronostici

Dopo la vittoriosa spedizione in Germania per Euro 2024 la Spagna ha raccolto 4 punti nelle prime due partite del gruppo 4 della Lega A di Nations League pareggiando 0-0 in trasferta contro la Serbia e vincendo 1-4 sempre fuori casa contro la Svizzera.

Tantissime le assenze per la nazionale di De La Fuente. Nel giro di poche settimane le “Furie Rosse” hanno perso per tutta la stagione due giocatori cardine come Rodri e Carvajal a causa della rottura del legamento crociato.

Indisponibili per la sfida anche il portiere titolare Unai Simon (da tempo ai box per un problema al polso), Dani Olmo e Ferran Torres cui si aggiunge lo squalificato Le Normand: esta in dubbio un problema all’anca Nico Williams. Per il resto spazio al gruppo che in estate ha vinto l’Europeo.

Ottimo invece l’inizio di Nations League della nazionale danese, attualmente guidata ad interim da Morten We ghorst (sostituito a sua volta da Per Knudsen nelle prime due gare) in attesa della nomina del nuovo commissario tecnico. Due vittorie casalinghe per 2-0 contro Svizzera (seppur questa ottenuta in doppia superiorita numerica) e Serbia che al momento valgono il primato nel girone.

Per la sfida contro la Spagna la nazionale scandinava ritrova Rasmus Højlund, che aveva saltato le prime due uscite post Euro 2024.

Tre i giocatori presenti dalla Serie A: l’esterno mancino del Lecce Dorgu; il mediano del Genoa Frendrup e il fantasista esterno della Lazio Isaksen. Nomi che si aggiungono a tante vecchie conoscenze del nostro campionato, una su tutte Christian Eriksen, leader della squadra e talento cristallino.

Sulla carta pochi dubbi sul fatto che la Spagna parta favorita: la Danimarca però resta una squadra di tutto rispetto che farà di tutto per rendere difficile la vita alle “Furie Rosse”.

Favorite e quote Spagna-Danimarca

1 a 1.38 su BetFlag

X a 4.75 su Betsson

2 a 7.40 su Eurobet

Multigoal 3-4 sì a 2.35 su Goldbet

Goal a 1.93 su Bwin

Yamal marcatore sì a 2.87 su bet365

Højlund marcatore sì a 5.00 su Snai

Probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Raya; Porro, Laporte, Pau Torres, Cucurella; Fabian, Merino, Pedri; Yamal, Morata, Oyarzabal.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Højbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen, Grønbæk; Højlund.

Quali scommesse piazzare per Spagna-Danimarca? Pronostici e quote

Sulla qualità tecnica della Spagna da dire c’è francamente poco: anche la Danimarca ha comunque un bel potenziale con giocatori di talento che possono incidere sia da titolari che a gara in corso. In questo scenario una partita con molti gol è possibile.

Scommessa 1: multigoal 3-4 sì a 2.37 su Goldbet

Proprio perché si tratta di due squadre di livello con calciatori in grado di tirare fuori la giocata le possibilità che entrambe riescano a colpire non è assolutamente un’eventualità da escludere.

Scommessa 2: goal a 1.93 su Bwin

Come detto sono tanti i giocatori che possono trovare il guizzo vincente tra i 22 che scenderanno in campo. Per la Spagna suggeriamo Yamal, che in questa prima parte di stagione ha già segnato 5 reti avvicinandosi al primato personale; per la Danimarca Rasmus Højlund, di rientro e pronto a dare una mano alla sua nazionale in un’occasione così prestigiosa.

Scommesse marcatori: Yamal segna gol a 2.87 su bet365; Højlund segna gol a 5.00 su Snai

