La Champions League torna in campo e tra i big-match della seconda giornata c’è la sfida in programma martedì 1 ottobre alle 21 tra i campioni di Germania del Bayer Leverkusen e un Milan in netta ripresa. Ecco qui le quote dei migliori bookmaker online e i pronostici di Bayer Leverkusen-Milan.

Pronostico Bayer Leverkusen-Milan: le quote dei bookmaker

Secondo i bookmaker i campioni di Germania partono nettamente favoriti rispetto al Milan: ecco qui le quote della partita.





Scommesse Bayer Leverkusen-Milan: analisi e pronostici

L’inizio di stagione dei campioni di Germania in carica nel complesso è stato positivo ma non straordinario: la squadra di Xabi Alonso ha conquistato 10 punti nelle prime cinque uscite di Bundesliga, in cui ha visto finire la striscia di imbattibilità complessiva a 43 partite, perdendo alla seconda giornata contro il Lipsia.

Nell’ultima partita il Leverkusen ha pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco capolista: il risultato consente alle “Aspirine” di rimanere a contatto con la vetta della classifica ma resta il fatto che al momento lo standard del Bayer non è certamente ancora sul livello di quello dello scorso anno.

La sfida contro il Milan in Champions (competizione in cui il club tedesco ha vinto nettamente all’esordio contro il Feyenoord) è senza dubbio un bel banco di prova per gli uomini di Xabi Alonso, che avrà la rosa al completo.

Anche per questo Milan d’altro canto la sfida contro i campioni di Germania è una prova di maturità. Dopo un inizio stentato la squadra di Fonseca ha dato segnali consistenti di ripresa con tre vittorie consecutive in campionato, tra cui il derby contro l’Inter e l’ultimo netto successo per 3-0 contro il Lecce a San Siro.

Il passaggio al 4-4-2 sembra aver dato uno slancio diverso alla squadra rossonera che vuole dare continuità a quanto fatto sino ad ora e riscattare l’opaca sconfitta nel debutto europeo contro il Liverpool. In vista della partita il Milan ritrova Calabria e Okafor e anche Morata, acciaccato dopo la sfida col Lecce, sarà a disposizione. Il centravanti spagnolo dovrebbe comunque partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Abraham.

Quali scommesse piazzare per Bayer Leverkusen-Milan? Pronostici e quote

I rossoneri in questo momento sembrano essere in un momento di grande slancio. Il Leverkusen è sicuramente una squadra molto forte ma come detto il suo livello non è quello quasi ingiocabile dell’anno scorso. Se la squadra di Fonseca dovesse confermare lo standard delle ultime uscite può seriamente portare qualcosa a casa da questa sfida difficile.

Scommessa 1: X2 a 2.15 su bet365

In questo inizio di stagione il Bayer Leverkusen ha segnato 18 gol in 6 partite tra campionato e Champions mentre il Milan nelle stesse competizioni 15 in 7. Numeri che confermano la propensione offensiva delle due squadre, piene di giocatori di qualità. Uno scenario che fa pensare ad una partita con tanti gol.

Scommessa 2: over 3,5 a 2.25 su Eurobet

Come detto sono tanti i giocatori che in campo possono riuscire a trovare la via della rete. Per il Leverkusen si sceglie Grimaldo, esterno sinistro a tutta fascia col vizio del gol che sull’out di destra del Milan potrebbe trovare spazi invitanti. Per quanto riguarda la squadra di Fonseca invece si punta su Leão, apparso in crescita nelle ultime partite, in cui è mancato solo il gol.

Scommesse marcatori: Grimaldo marcatore sì a 3.50 su William Hill; Leão marcatore sì a 4.20 su Bwin.

