L’edizione numero 111 del Tour de France entra nel vivo e dopo due settimane a tutta la Grande Boucle affronta l’ostacolo dei Pirenei. Il dominatore indiscusso di queste prime tappe è stato ancora una volta Tadej Pogačar, fresco vincitore del Giro d’Italia a caccia di una storica doppietta Giro-Tour che manca dai tempi di Marco Pantani. Occhio però a Evenepoel che sta crescendo di tappa in tappa e sogna di fare uno scherzetto al campione sloveno. Il danese Vingegaard, invece, per il momento non è riuscito ancora a brillare, ma già l’anno scorso aveva dimostrato di essere più pericoloso in salita nella terza settimana.

Pronostici e quote Vincente Tour de France 2024

Le quote risultano esatte al momento della pubblicazione, ma possono subire variazioni in momenti successivi.

Quote Vincente Tour de France Lottomatica Netbet Gioco Digitale Pogačar 1.45 1.40 1.45 Vingegaard 3.00 3.25 3.00 Evenepoel 16.00 15.00 15.00

Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti che offrono bonus scommesse ai giocatori che si registrano online.

Per informazioni sulle promozioni offerte dagli operatori di scommesse è possible visionare:

la pagina relativa al codice promozionale Lottomatica e relativo bonus scommesse

la pagina con le info sul codice bonus Netbet e il bonus sport

l’articolo sul codice bonus Gioco Digitale e promozione scommesse sportive

Cosa aspettarsi dalla Tappa 12: da Loudenvielle a Plateau de Belle

Sabato 13 luglio, dopo alcune tappe di trasferimento adatte alle caratteristiche dei velocisti, ecco che la strada torna a salire al confine con la Spagna, con le tappe pirenaiche che anche quest’anno sono le più temute dai ciclisti presenti alla Grande Boucle. La Tappa 12 prevede 192 km di saliscendi, con ben cinque Gran Premi della Montagna e l’arrivo sulla storica salita di Plateau de Belle. Ci saranno sicuramente dei tentativi di fuga ma è difficile immaginare che la fuga possa arrivare al traguardo. Pogačar, Vingegaard ed Evenepoel faranno di tutto per staccarsi a vicenda e portarsi a casa la vittoria su una delle salite più iconiche del ciclismo mondiale, in una di quelle tappe che in ogni caso verranno ricordate negli anni a venire.

Vingegaard cresce, Pogačar subirà un po’ di stanchezza?

Le prime tappe di questa edizione del Tour 2024 ci lasciano in eredità la forte sensazione che Pogačar sia ancora l’uomo da battere. Nonostante l’inevitabile stanchezza derivante dal fatto di aver letteralmente dominato il Giro d’Italia, sinora lo sloveno continua a essere il più brillante in gruppo e continua a essere l’unico a provare a cambiare costantemente le carte in tavola. Vingegaard per il momento resta alla finestra: il danese sta cercando di trovare la condizione migliore rischiando il meno possibile e con il chiaro e dichiarato intento di arrivare alla terza settimana con circa un minuto di ritardo dai primi della classe.

Evenepoel può essere il terzo incomodo

Tra i due litiganti il terzo gode? Difficile capire se Evenepoel riuscirà effettivamente a tenere questa condizione anche nella terza settimana, ma sinora il belga è stato senza ombra di dubbio il più brillante alle spalle della maglia gialla. La vittoria nella crono individuale pesa e non poco ai fini della classifica generale, anche in considerazione del fatto che Remco sembra essere migliorato anche nella gestione tattica della gara e ciò gli tornerà sicuramente utile al momento della verità.

Mentre gli italiani latitano, questa potrebbe essere una delle edizioni del Tour de France più interessanti degli ultimi anni. Staremo a vedere chi alla fine riuscirà ad avere la meglio tra Vingegaard, Pogačar ed Evenepoel ma ciò che è certo è che questi tre domineranno la scena del ciclismo mondiale ancora per molti anni. Non ci resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo che sicuramente non mancherà.