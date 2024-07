Venerdì 12 luglio, sul campo centrale, andrà in scena la prima semifinale di questa edizione 2024 del torneo di Wimbledon e a fronteggiarsi saranno il russo Medvedev e lo spagnolo Alcaraz. I due arrivano a questo incontro sull’onda lunga di ottime prestazioni che hanno permesso loro di raggiungere questo ambito traguardo senza neanche faticare troppo. Sarà una sfida tra il numero 5 al mondo e il numero 3 della classifica ATP: uno dei migliori incontri che potesse capitare per gli appassionati di tennis e dello sport in generale.

Quote vincente prima semifinale Wimbledon

Quote Vincente Incontro T/T (Escl. Ritiro) Lottomatica Netbet Admiralbet Medvedev 3.45 3.50 3.40 Alcaraz 1.28 1.30 1.30

Il percorso di Medvedev e Alcaraz

Come Medvedev arriva alla semifinale

Daniil Medvedev arrivava a questa edizione di Wimbledon da numero 5 della classifica ATP. Il russo, già numero 1 al mondo in carriera, sta finalmente ritrovando la condizione migliore e sta esprimendo nuovamente il suo tennis fatto di servizio, colpi vincenti e difesa a oltranza. Ai quarti di finale Daniil se l’è dovuta vedere con il nostro Jannik Sinner che, complice anche qualche problema fisico e un leggero malore causato dalla stanchezza, alla fine ha dovuto arrendersi al 5° set. Una battuta d’arresto importante nel percorso di crescita di Jannik che, però, gli servirà da lezione per capire quali aspetti migliorare nel proprio tennis. Nella sfida contro l’italiano Medvedev ha impressionato per la tenuta difensiva e per la pulizia dei suoi colpi sbagliando veramente poco soprattutto nei momenti decisivi.

Alcaraz è in ripresa

Dopo essere stato numero 1 del mondo, Alcaraz quest’anno ha accusato più di un problema fisico che ne ha minato il rendimento e gli ha impedito di competere ai massimi livelli. Ora il peggio sembra essere passato e lo spagnolo ha dimostrato di aver ritrovato i propri colpi migliori, ma soprattutto la serenità che gli era mancata all’inizio della stagione. Ai quarti di finale Alcaraz si è sbarazzato abbastanza agevolmente di Tommy Paul, con lo statunitense che è riuscito a portarsi a casa un set ma alla fine è uscito comunque sconfitto con il risultato di 3-1. Ora Alcaraz in finale dovrà vedersela con Medvedev e la sensazione è che i due daranno vita a una partita epica.

Cosa aspettarci dall’incontro

Medvedev in questo torneo ha dimostrato una volta di più di essere uno dei migliori difensori dell’intero circuito. Contro Sinner il russo si è superato e ha dato vita a una prestazione sensazionale che gli ha permesso di dominare il gioco senza consentire a Jannik di esprimere le proprie qualità. Alcaraz, memore della recente prestazione del russo, dovrà quindi cercare quante più variazioni possibili per far sì che Medvedev si allontani dalla linea di fondo. Non sarà sicuramente facile, ma se vorrà raggiungere la finale dovrà cercare di far uscire Daniil dalla sua comfort zone.

Staremo a vedere cosa succederà da qui alla fine del torneo, ma la sensazione è che dalla sfida tra Medvedev e Alcaraz uscirà il vincente di questa edizione di Wimbledon. Edizione che ha visto il ritorno ai massimi livelli di Matteo Berrettini che, però, è uscito al secondo turno dopo una partita storica giocata al top contro Jannik Sinner.