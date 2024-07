Alle ore 21.00 di domenica 14 luglio, all’Olympiastadion di Berlino, si disputerà la finale di questa edizione degli Europei di Calcio 2024.

A fronteggiarsi, da una parte, la Spagna che nel corso della storia si è già aggiudicata il titolo tre volte e, dall’altra, l’Inghilterra che invece è a caccia della sua prima vittoria in una competizione continentale. Una sfida tra i due movimenti che negli ultimi anni hanno lavorato meglio con i settori giovanili delle squadre di club e non è un caso che entrambe le selezioni siano piene di giovani.

Pronostici e Quote Spagna – Inghilterra Finale Euro 2024

Le quote per la finale della 17ª edizione del campionato europeo di calcio indicate nella tabella potrebbero variare dopo la pubblicazione:

Il percorso delle due squadre

Il cammino della Spagna

La Spagna è l’unica squadra che sinora ha vinto tutte le partite disputate. Tre vittorie nel girone di qualificazione contro Italia, Croazia e Albania, vittoria agli ottavi contro la Georgia e ai quarti contro la Germania grazie a un goal di Merino ai tempi supplementari. In semifinale, invece, le Furie Rosse sono riuscite ad avere la meglio in rimonta della Francia con il risultato di 2-1. Decisivo ai fini della vittoria finale è stato il 16enne Yamal che si candida a essere uno dei futuri dominatori del calcio mondiale. Contro l’Inghilterra torneranno a disposizione anche Le Normand e Carvajal che avevano saltato la semifinale perché squalificati e che daranno una diversa dimensione alla difesa spagnola.

Il percorso dell’Inghilterra

L’Inghilterra arriva a questa finale, la seconda consecutiva dopo quella dell’Europeo casalingo persa contro l’Italia, senza aver mai particolarmente brillato. La squadra allenata da Southgate ha a propria disposizione una quantità immensa di talento ma, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non ha mai espresso appieno tutto il proprio potenziale. Più volte è stata a un passo dall’eliminazione ma ne è sempre uscita con giocate individuali dei propri calciatori migliori, come successo agli ottavi di finale contro la Slovacchia quando un goal di Bellingham in rovesciata ha permesso ai britannici di pareggiarla all’ultimo minuto per poi vincerla ai supplementari. Anche nella semifinale contro l’Olanda, dopo aver sofferto per lunghi tratti del match, c’ha pensato il neo entrato Watkins a segnare al minuto 90 e a proiettare gli inglesi in finale.

Cosa aspettarci dalla partita

La partita tra Spagna e Inghilterra si preannuncia estremamente equilibrata, ma alla vigilia la favorita per la vittoria finale è proprio la Spagna. La squadra allenata da de la Fuente è quella che sinora ha espresso il calcio migliore e ha saputo abbinare meglio una buona solidità difensiva a un ottimo gioco corale in fase di costruzione. Il reparto più forte degli spagnoli è sicuramente quello offensivo dove Olmo, Williams e Yamal possono creare pericoli da un momento all’altro. Di contro l’Inghilterra cercherà di difendere bassa come fatto sinora e di ripartire sfruttando il talento dei suoi giocatori offensivi. Kane, Bellingham, Foden e Saka sono tra i migliori calciatori al mondo nei rispettivi ruoli e la sensazione è che abbiano raggiunto la maturità calcistica per fare la differenza anche in una finale europea.

Staremo a vedere chi avrà la meglio, ma ciò che è certo è che quella tra Spagna e Inghilterra sarà una partita incredibilmente intensa tra due squadre giovani che hanno un futuro roseo dinanzi a sé.