Martedì 9 luglio alle ore 21.00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si giocherà la prima semifinale di questa edizione degli Europei di calcio 2024. A fronteggiarsi, da una parte, la Spagna fresca dell’eliminazione inflitta ai padroni di casa della Germania e, dall’altra, la Francia di Deschamps.

Il percorso delle due squadre

Il cammino della Spagna

Sinora la Spagna è la squadra che ha espresso il miglior calcio in tutta la competizione. Gli iberici, con una rosa formata dal giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, in queste prime cinque partite degli Europei hanno sempre vinto: tre partite nel girone contro Italia, Albania e Croazia, agli ottavi contro la Georgia e ai quarti contro la Germania. Proprio la vittoria contro i tedeschi ha lasciato intendere che la Selezione allenata da de la Fuente è già al livello delle migliori al mondo, nonostante diversi giovani in rosa siano al loro esordio nelle competizioni internazionali.

Il percorso della Francia

La Francia, a differenza della Spagna, in questa edizione degli Europei non ha mai brillato e sinora non è mai riuscita a segnare su azione: due autogoal e un goal su rigore hanno permesso ai transalpini di arrivare ai quarti di finale contro il Portogallo. Portogallo che poi è stato battuto ai rigori al termine di uno scialbo 0-0, con il rigore sbagliato da João Félix che è stato decisivo ai fini dei passaggi del turno. Ora la squadra di Deschamps è attesa al salto di qualità, anche in considerazione del fatto che il talento in rosa non manca sia tra i titolari sia tra coloro che siedono in panchina.

Cosa aspettarci dalla partita

La Spagna è la favorita?

La Spagna si presenta al match contro la Francia come la squadra da battere. Gli iberici sono una compagine che fa del pressing alto di squadra il proprio marchio di fabbrica, ma contro la Francia non potranno permettersi di lasciare troppo spazio alle ripartenze dei transalpini che con Dembelè, Mbappé e Thuram sono estremamente pericolosi in contropiede. De la Fuente dovrà fare a meno di Pedri che ha rimediato un infortunio al ginocchio contro la Germania e non potranno schierare Le Normand e Carvajal che, invece, sono squalificati.

Le possibili scelte di Deschamps

Deschamps nel match contro il Portogallo ha affidato le chiavi dell’attacco a Kolo Muani che, però, ha nuovamente deluso le aspettative. In vista del match contro la Spagna i transalpini potrebbero quindi affidarsi nuovamente a Thuram che sta migliorando sempre di più quando viene scelto come centravanti. Mbappé e compagni, però, dovranno mettere in campo molto di più di quanto fatto sinora e ciò in quanto la Spagna ha giocatori di enorme talento e un’organizzazione di squadra invidiabile.

Manca ormai poco alla prima semifinale di questi Europei di Calcio 2024 e non vediamo l’ora di scoprire chi tra Spagna e Francia riuscirà a conquistarsi il pass per la finale. La Spagna parte come favorita, ma la Francia ha a propria disposizione una quantità incredibile di calciatori di talento in grado di cambiare il match da un momento all’altro.

