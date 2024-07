Venerdì 5 luglio alle ore 21.00, a Stoccarda, andrà in scena il primo quarto di finale di questa edizione dei Campionati Europei di Calcio 2024. A fronteggiarsi ci saranno, da una parte, i padroni di casa della Germania e, dall’altra, le Furie Rosse della Spagna: le due squadre che sino ad ora hanno impressionato maggiormente per la solidità difensiva e la qualità del gioco espresso. Si tratterà, quindi, molto probabilmente di una finale anticipata e la sensazione è che la partita verrà decisa dai dettagli. Per pronosticare sull’evento ci si può avvalere dei bonus scommesse proposti dagli operatori legali sui quali è possibile trovare info sulla pagina dedicata.

Il percorso delle due squadre

Come arriva la Germania

La Germania arriva al match contro la Spagna dopo essersi ben comportata nel girone e dopo aver battuto agli ottavi di finale la Danimarca con il risultato di 2-0. Eppure, nonostante il risultato finale faccia presagire altro, la sfida contro i danesi è stata tutt’altro che semplice ed è stata sbloccata e portata a casa dai tedeschi sono nel secondo tempo. L’autentico protagonista della vittoria agli ottavi è stato il giovanissimo Musiala che, con indosso la maglia numero 10, è già diventato il leader tecnico dei tedeschi. Il leader emotivo indiscusso è invece Toni Kross, con il centrocampista in forza al Real Madrid che al termine dell’Europeo darà l’addio al calcio e vuole chiudere con un trionfo una carriera straordinaria sia con le squadre di club che con la propria Nazionale.

Il cammino della Spagna

La Spagna è l’unica squadra tra quelle rimaste in corsa ad aver vinto tutte e quattro le partite disputate sinora e, soprattutto, tutte e quattro queste vittorie sono giunte in maniera netta. Dopo aver chiuso a quota nove punti il proprio girone con Italia, Croazia e Albania, la Spagna agli ottavi ha dovuto vedersela con la Georgia. La selezione capitanata da Kvicha Kvaratskhelia ha creato non pochi problemi agli iberici, ma alla fine è uscita sconfitta con un sonoro 4-1. L’autentica sorpresa di questo inizio di competizione è stato il calciatore Nico Williams, attualmente in forza all’Athletic Bilbao, che ha impressionato tutti per la qualità e la continuità espressa.

Cosa aspettarci dalla partita

Come detto, si tratta di una vera e propria finale anticipata e siamo sicuri che la partita verrà disputata a ritmi elevatissimi. La Germania ha a proprio favore il fattore casa, ma la Spagna è la squadra che sinora ha espresso il calcio migliore e si presenterà a Stoccarda con l’obiettivo di tenere in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti. La forza delle Furie Rosse, tuttavia, risiede nel fatto di avere numerose frecce al proprio arco e potrà anche decidere di difendere più bassa per poi affidarsi alla ripartenze. Potrebbe essere proprio questa la chiave tattica della partita, anche in considerazione del fatto che la Germania difende alta e potrebbe soffrire la velocità degli attaccanti iberici.

Staremo a vedere chi alla fine riuscirà ad avere la meglio, ma ciò che è certo è che quella tra Germania e Spagna sarà una partita spettacolare. La vincente della sfida andrà ad affrontare in semifinale una tra Francia e Belgio e la sensazione è che proprio da questa parte del tabellone verrà fuori la vincente di questa edizione dei Campionati Europei.