Mercoledì 10 luglio, a Dortmund, Olanda e Inghilterra si affronteranno in una partita valevole per le Semifinali di questi Europei di Calcio 2024. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento tra non poche difficoltà, ma l'Inghilterra almeno sulla carta sembra avere qualcosa di più dei rivali.

Il percorso delle due squadre

L’Olanda è un po’ una sorpresa

Parlare dell’Olanda come una sorpresa in una competizione internazionale può apparire ingeneroso e riduttivo, ma all’inizio degli Europei che la squadra allenata da Koeman potesse giungere sino alle semifinali l’avevano previsto in pochi. E invece, Depay e compagni sono riusciti a trovare una propria identità di squadra, si sono affidati alle capacità difensive di Aké e Van Dijk e all’estro dei propri giocatori offensivi e hanno sorpreso davvero tutti. Eppure questa Olanda è totalmente priva del centrocampo potenzialmente titolare e ciò in quanto De Roon, Koopmeiners e De Jong non hanno preso parte alla spedizione arancione causa infortuni.

Il cammino dell’Inghilterra

Sono anni che la squadra allenata da Southgate si presenta agli Europei e ai Mondiali come una delle squadre da battere salvo poi puntualmente fallire l’obiettivo nei modi più fantasiosi. Questa volta, dopo la finale di tre anni fa persa contro l’Italia, l’Inghilterra sembra avere acquisito ulteriore consapevolezza nonostante sia arrivata a questo appuntamento senza brillare. Ai quarti di finale giocati contro la Svizzera solo una rete di Saka al minuto 88’ ha permesso ai britannici di pareggiare la partita e di portarla prima ai supplementari e, poi, a rigore dove hanno avuto meglio degli elvetici grazie all’errore dal dischetto da Akanji.

Cosa aspettarci dalla partita

Focus sull’Olanda

L’Olanda si presenta alla sfida contro gli inglesi in leggero svantaggio dal punto di vista del pronostico e ciò in quanto, a eccezione di qualche giocatore, gli Orange hanno a propria disposizione una rosa estremamente giovane. Ciò potrebbe però essere anche un punto di forza nei momenti in cui la pressione si farà sentire di più e la sensazione è che in vista della partita contro l’Inghilterra Koeman sceglierà di difendere un po’ più basso per poi cercare di punire gli avversari con le ripartenze letali di Gakpo e Depay.

Le possibili mosse di Southgate

In questo avvio di competizione Southgate è stato tra gli allenatori più criticati in assoluto perché non è mai riuscito a far esprimere alla squadra il talento a propria disposizione. Solo contro la Svizzera Cole Palmer ha fatto il proprio esordio in questa edizione dei Campionati Europei e tutti tra addetti ai lavori e tifosi sono convinti che potrebbe giocare titolare contro l’Olanda. La scelta finale spetta al CT inglese che, però, dovrà necessariamente cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico se vorrà avere la meglio degli olandesi che sinora hanno sorpreso tutti.

Questa edizione dei Campionati Europei di Calcio 2024 si avvia a lunghe falcate verso le fasi decisive e c’è enorme interesse nello scoprire chi tra Spagna, Francia, Olanda e Inghilterra riuscirà a portarsi a casa l’ambito trofeo. La sensazione è che le quattro squadre rimaste siano tutte sullo stesso livello e che le partite verranno decise come sempre accade a questi livelli dagli episodi.

