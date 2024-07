Alle ore 18.00 di sabato 6 luglio, a Düsseldorf, si giocherà uno dei quarti di finale più attesi di questa edizione degli Europei. A fronteggiarsi, da una parte, la Svizzera fresca vincitrice della sfida contro gli Azzurri e, dall’altra, l’Inghilterra che ha invece ha avuto la meglio della Slovacchia solo dopo i tempi supplementari.

Il percorso delle due squadre

Il cammino della Svizzera

La Svizzera sinora è stata una delle rivelazioni di questa edizione degli Europei che si stanno disputando in terra tedesca. Gli elvetici hanno chiuso il proprio girone al secondo posto alle spalle dei padroni di casa della Germania e agli ottavi se la sono dovuta vedere con l’Italia. La squadra allenata da Murat Yakın ha dominato in lungo e in largo la selezione azzurra e alla fine è uscita vittoriosa dal campo con un netto 2-0. Ora Freuler e compagni dovranno affrontare la Nazionale dei Tre Leoni e la sensazione è che non abbiano nulla da invidiare ai più blasonati rivali.

Il cammino dell’Inghilterra

Dopo essere arrivati in Germania come una delle squadre da battere, gli inglesi hanno faticato e non poco a trovare la quadra e sinora non sono mai riusciti a brillare come avrebbero potuto e dovuto. Dopo aver vinto il proprio girone con soli quattro punti, i britannici agli ottavi hanno affrontato la Slovacchia e hanno seriamente rischiato di dire addio al sogno europeo. Solo un goal di Bellingham in rovesciata all’ultimo secondo ha permesso alla squadra di Southgate di accedere ai tempi supplementari e vincere, poi, l’incontro grazie a un goal di Harry Kane.

Cosa aspettarci dalla partita

Focus sulla Svizzera

La partita si presenta molto equilibrata e aperta a ogni possibile esito. La Svizzera ha dimostrato di essere una delle squadre meglio organizzate del torneo e cercherà di pressare alto gli inglesi sin dai primi minuti di gioco per togliere ritmo e punti di riferimento. La squadra allenata da Jakin ha tutte le carte in regola per recitare il ruolo dell’outsider in questa edizione degli Europei e, soprattutto, ha la consapevolezza di essere ormai al livello delle prime della classe.

Le possibili mosse dell’Inghilterra

L’Inghilterra sarà chiamata a fare la partita e c’è enorme interesse nello scoprire se riuscirà finalmente a esprimere tutto il proprio talento. Rispetto all’Italia gli inglesi hanno in rosa molti più giocatori di talento e chissà che la vittoria in rimonta contro la Slovacchia non abbia permesso alla squadra di Southgate di sbloccarsi. Ci si aspetta di più da Kane che nonostante la rete messa a segno nell’ultima partita non è mai riuscito a vestire i panni del leader tecnico ed emotivo, a differenza di Bellingham che invece è risultato decisivo.

Staremo a vedere chi alla fine riuscirà ad avere la meglio tra Svizzera e Inghilterra, ma ciò che è certo è che sarà una partita estremamente equilibrata che verrà decisa dai dettagli. La Svizzera vuole continuare a sorprendere e la sensazione è che se riusciranno a giocare con la stessa intensità messa in campo contro l’Italia Xhaka e compagni riusciranno ad arrivare lontano.

Per piazzare le puntate sulla partita è possibile servirsi dei bonus scommesse offerte ai giocatori che aprono un nuovo conto gioco. Per maggiori info, conusltare la pagina dedicata alle offerte.