Dopo un weekend di pausa la F1 riparte dall’Ungheria e ancora una volta il favorito indiscusso per la vittoria del GP è Max Verstappen. L’olandese, però, non è più dominante come in passato e la sensazione è che quest’anno dovrà faticare più del dovuto per portarsi a casa il quarto titolo mondiale. L’avversario più credibile di Max continua a essere Lando Norris che, però, si sta macchiando di alcuni errori che potrebbero risultare fatali in ottica titolo. Faticano ancora le Ferrari che dopo la vittoria di Montecarlo non hanno saputo più essere competitive.

Pronostico vincente F1 Gran Premio d’Ungheria

Quote Vincitore Lottomatica Netbet Gioco Digitale Verstappen 1.65 1.60 1.55 Norris 3.00 3.50 3.25

La McLaren è già al livello della Red Bull?

La situazione interna alla Red Bull

Max Verstappen è con ogni probabilità il pilota più veloce in pista, ma negli ultimi due anni non è stato semplice capire quanto la sua macchina fosse più veloce della concorrenza e quanto invece fosse lui a fare la differenza. A complicare ulteriormente le valutazioni relative alla reale velocità di Max ci si è messo il compagno di scuderia Pérez che continua ad arrancare nelle zone centrali della griglia e non è mai stato minimamente competitivo. Non a caso continuano a rincorrersi le voci che vedrebbero un possibile addio di Pérez e il ritorno in Red Bull di Daniel Ricciardo che si sta ben comportando a bordo della scuderia satellite della Red Bull, che ben conosce l’ambiente e che ben conosce anche Max Verstappen.

I miglioramenti in casa Mercedes e McLaren

È dall’inizio di questa stagione che McLaren e Mercedes continuano a portare aggiornamenti alle proprie vetture ed è da inizio stagione che entrambe le scuderie continuano ad accorciare il gap che le separava da Red Bull. Come testimoniato dal recente weekend di Silverstone, soprattutto la Mercedes ha compiuto dei passi da gigante ed è riuscita ad aggiudicarsi la gara grazie a una straordinaria prestazione del sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton che l’anno prossimo sarà un pilota Ferrari e che vuole salutare la casa di Stoccarda in grande stile. Anche la McLaren continua a compiere dei notevoli passi in avanti a ogni GP e l’impressione diffusa è che al momento la casa britannica sia la migliore scuderia in griglia.

La Ferrari è in difficoltà

Dopo un periodo estremamente positivo e dopo la vittoria al GP di Monaco tutti pensavano che la Ferrari potesse essere la principale rivale della Red Bull nella corsa al titolo. Così, però, non è stato e da qualche weekend a questa parte le Rosse non sono più riuscite a essere competitive né in qualifica né in gara. Gli aggiornamenti portati a partire dal GP di Barcellona hanno funzionato così poco e male che i vertici della Scuderia hanno deciso di fare un passo indietro e di tornare alla configurazione precedente. Ciò che preoccupa maggiormente è che quello in maggiore difficoltà pare essere proprio Leclerc che nelle ultime gare sta perdendo in maniera netta il confronto con il compagno di squadra Sainz e sta soffrendo e non poco la situazione che si è venuta a creare.

Staremo a vedere cosa ci riserverà il GP di Ungheria ma ciò che è certo è c’è da aspettarsi una gara estremamente equilibrata che alla fine verrà decisa dai dettagli.