Dopo il Gp di San Marino la MotoGp torna in pista ancora a Misano, per il Gp dell’Emilia-Romagna, il 400esimo della storia della categoria. In questo articolo le quote del Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGp dei migliori bookmaker online offerte dai nostri esperti di scommesse e i pronostici.

Pronostico vincitore MotoGp Gran Premio dell’Emilia-Romagna

Quota vincente Gp Emilia-Romagna bet365 Goldbet Betsson Francesco Bagnaia 2.37 2.25 2.00 Jorge Martin 3.50 3.00 2.75 Marc Marquez 4.00 6.00 5.00 Enea Bastianini 8.00 7.00 7.50

Bagnaia parte favorito: il pronostico

A Misano si rinnova il duello per il titolo mondiale tra Bagnaia e Martin. Il pilota italiano della Ducati ufficiale parte favorito: “Pecco” arrivato secondo nell’ultimo gp di San Marino sa bene che adesso bisogna essere solidi e consistenti. Il secondo gp di fila “di casa” è l’occasione giusta per una prova di forza sul rivale.

Martin prova a difendere il primato

Il vantaggio del pilota del Team Pramac si è ridotto a 7 punti dopo l’errore strategico nello scorso Gp nella scelta della moto da bagnato che lo ha fatto scivolare in quindicesima piazza. Il leader del mondiale ha un margine che non è certamente di sicurezza: per il pilota spagnolo (tolta l’ultima sprint) la vittoria manca dal Gp di Francia.

Marquez in forma strepitosa, Bastianini outsider: pronostici MotoGp Gran Premio Emilia-Romagna

Occhio poi a Marc Marquez: il pilota del team Gresini (nonché futuro centauro della Ducati Ufficiale) è reduce da due vittorie consecutive ad Aragon e Imola e appare in forma strepitosa coltivando persino qualche chance di inserirsi nella lotta per il titolo in caso di defaillance dei due principali contender. A Misano ha già vinto cinque volte in carriera nella classe regina.

Tra i possibili outsider Enea Bastianini: rispetto all’anno scorso, segnato da tante fratture ossee, il pilota romagnolo ha trovato maggiore costanza. Per il centauro Ducati Ufficiale Misano si può considerare davvero il gp di casa essendo nato a Rimini, distante 20 chilometri dal circuito.

