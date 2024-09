MotoGP, Francesco Bagnaia: “Arrivo al secondo appuntamento di Misano in condizioni fisiche migliori”

È tempo di double header a Misano. Dopo il primo appuntamento sul circuito Marco Simoncelli, il Circus delle due-ruote torna a esibirsi per disputare il 14° appuntamento del campionato iridato e nella classe regina la situazione è decisamente interessante.

Dopo quanto accaduto nell’ultima uscita in MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati Factory) si è portato a 7 lunghezze dal leader del Mondiale, Jorge Martin (Ducati Pramac). Per questo il fine-settimana potrebbe essere l’occasione migliore per Pecco di tornare a occupare la vetta della graduatoria. Bisognerà prestare attenzione, però, a Marc Marquez (Ducati Gresini), vincitore ad Aragon e a “Misano 1” e in grande spolvero sulla GP23. Il Cabroncito è terzo a -53 dalla vetta e potrebbe essere il terzo in comodo nella sfida iridata.

In questo quadro, sarà interessante capire se Bagnaia avrà giovato di questi giorni per recuperare dai guai fisici posteriori all’incidente nel MotorLand spagnolo con Alex Marquez e in che modo le condizioni meteorologiche potrebbero andare ad alterare lo sviluppo del fine-settimana.

“Torniamo a correre a Misano per la seconda volta quest’anno, ma rispetto a due settimane fa le condizioni saranno piuttosto diverse. Ci saranno temperature più basse e arriviamo anche dopo una giornata di test. Rispetto a Misano 1 le mie condizioni fisiche sono migliori; quindi, partiremo con un vantaggio in più rispetto alla volta scorsa“, ha dichiarato Pecco (fonte: sito ufficiale della Ducati).

“Il GP dell’Emilia-Romagna sarà anche il primo appuntamento di una tripla: da qui in avanti la stagione assumerà un ritmo più veloce e il finale si avvicina perciò sarà ancora più importante fare bene in questa fase del campionato“, ha aggiunto il campione del mondo in carica.