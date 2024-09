Sabato riprende la Serie A con la quarta giornata: a cominciare per prime le squadre che martedì faranno il loro debutto in Champions. Tra queste il Milan che sabato sera alle 20:45 a San Siro affronta il neopromosso Venezia in un match tra due squadre ancora a secco di vittorie. Qui i migliori pronostici di Milan-Venezia e le quote dei migliori bookmaker online.

Pronostico Milan-Venezia: chi vincerà la partita?

Pochissimi dubbi, secondo i bookmaker: il Milan parte nettamente favorito sul Venezia in vista della sfida di sabato sera; poche chance invece per i neroarancioverdi. Ecco qui le quote del match. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.

Milan-Venezia: pronostici e scommesse Lottomatica Starvegas William Hill 1 1.30 1.30 1.28 X 5.65 5.70 5.80 2 9.25 9.25 10.00

Ulteriori quote possono essere trovate sui portali ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero approfondire ulteriormente sul mondo betting possono anche consultare:

Scommesse Milan-Venezia: analisi match e pronostici

Per i rossoneri il nuovo ciclo sotto la guida di Paulo Fonseca e cominciato con una falsa partenza: nessuna vittoria, 2 punti in 3 partite tra cui l’ultimo pareggio con la Lazio in cui e saltato all’occhio l’isolamento volontario di due cardini della squadra come Leao ed Hernandez dal cooling break.

Il Milan resta una squadra molto competitiva ma deve cambiare subito marcia. Durante la sosta la squadra ha perso Bennacer ma in compenso potrebbe rientrare Morata, seppur non dall’inizio.

Non un inizio brillante nemmeno per il Venezia di Di Francesco, anche a causa di un calendario molto complicato. I lagunari hanno conquistato un buon punto in trasferta con la Fiorentina dovendo però arrendersi alla Lazio nella prima giornata e al Torino nell’ultima partita prima della sosta.

La ripresa contro il Milan non è propriamente la migliore delle circostanze per una squadra che rispetto all’anno scorso sta cambiando modo di giocare e che ha bisogno di fare punti per gettare le basi per la salvezza.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Candela; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo.

Quali scommesse piazzare per Milan-Venezia? Pronostici e quote

Come detto alla squadra di Fonseca serve urgentemente ritrovare la vittoria. Un successo convincente in una partita sin da subito indirizzata aiuterebbe non poco la squadra rossonera e un tecnico già un po’ sulla graticola: la sfida contro una delle squadre sulla carta meno attrezzate sembra poter essere l’occasione giusta.

Scommessa 1: Milan parziale finale 1-1 a 1.85 su Bwin

Per quanto sino ad ora non sia stato espresso del tutto il potenziale offensivo del Milan resta uno dei più importanti dell’intera Serie A; d’altro canto anche il Venezia, allenato da un tecnico che ama un calcio propositivo come Di Francesco, può dire la sua. Lo scenario di partenza fa immaginare una sfida in cui si possa superare il muro delle tre reti segnate.

Scommessa 2: over 3,5 a 2.37 su bet365

Sebbene Morata sia sulla via del rientro, il suo impiego col Venezia dall’inizio è abbastanza improbabile. Con ogni probabilità dunque a questo giro sarà il turno di Tammy Abraham, rinforzo delle ultime ore di mercato. Il centravanti inglese ha debuttato con la Lazio entrando nell’azione del gol del 2-2: la partita di sabato può essere la grande occasione per mandare un altro segnale a Fonseca.

Scommessa 3: Abraham primo marcatore a 4.75 su NetBet

