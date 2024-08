Serie A, il Napoli crolla in casa del Verona. La Lazio vince, pareggi per Roma e Bologna

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la prima giornata della Serie A di calcio. Spicca il rovinoso scivolone del Napoli in casa del Verona per 3-0: la gestione di Antonio Conte alla guida dei campani inizia nel peggior modo possibile, gli azzurri sono crollati nella ripresa sotto il gol di Rocha Livramento al 50′ e la doppietta di Mosquera tra il 75′ e il 94′.

La Lazio ha invece sconfitto il Venezia per 3-1: Andersen ha portato i lagunari in vantaggio dopo tre minuti, ma Castellanos ha pareggiato i conti all’undicesimo minuto e Zaccagni ha trasformato il rigore valso il sorpasso al 44′, poi un autogol di Altare all’81mo minuto ha chiuso i conti. La Lazio e il Verona si trovano al comando della classifica generale con tre punti in attesa di Juventus-Como.

Nel pomeriggio il Bologna e l’Udinese hanno pareggiato per 1-1: Orsolini ha firmato il rigore del vantaggio al 57′, Giannetti ha impattato al 68′ dopo il rigore sbagliato da Thauvin. Pareggio a reti bianche tra Cagliari e Roma.

