La Champions League dell’Inter comincia subito con una partita che non può essere come le altre: i nerazzurri infatti debutteranno contro il Manchester City in quella che sarà in piccolo una rivincita della finale del 2023, vinta dai “Citizens” a Istanbul.

In questo articolo trovate i migliori pronostici di Manchester City-Inter e le quote dei migliori bookmaker, offerte dai nostri esperti di scommesse online insieme ai consigli per puntare sulla sfida tra i Campioni d’Inghilterra e quelli d’Italia.

Chi è favorito tra City e Inter? Quote e pronostici dei bookmaker

Secondo i bookmaker il Manchester City è nettamente favorito sui nerazzurri. Ecco qui le quote della partita. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.

Manchester City-Inter: quote e pronostici bet365 Goldbet Snai 1 1.53 1.55 1.53 X 4.33 4.40 4.50 2 6.25 5.50 5.75

Manchester City-Inter: analisi match, scommesse e pronostici

La squadra di Pep Guardiola e stata protagonista di un inizio sino ad ora perfetto: prima la vittoria del Community Shield ai rigori contro i rivali dello United e poi quattro vittorie su quattro in Premier, ultima quella in rimonta sul Brentford, che era passato in vantaggio dopo una manciata di secondi, grazie al solito Erling Haaland, autore di una doppietta. Al netto di Alvarez, ceduto all’Atletico Madrid e sostituito (almeno numericamente) dal talentuoso esterno Savinho, i “Citizens” si muovono in continuità assoluta con lo scorso anno.

Un po’ meno brillante invece e stato l’inizio dell’Inter di Inzaghi: i nerazzurri hanno alternato prestazioni eccellenti (come contro l’Atalanta) a partite meno buone e nell’ultima sfida contro il Monza, al di là del turnover iniziale del tecnico, sono apparsi un po’ opachi, specie capitan Lautaro Martinez, ancora distante dalla sua forma migliore. I campioni d’Italia adesso sono attesi da una settimana di fuoco: prima il City, poi il derby col Milan in un passaggio molto delicato nonostante la stagione sia appena agli inizi.

Probabili formazioni

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Walker, Akanji; Gvardiol; Grealish, Gundogan, Rodri, Savinho; De Bruyne; Bernardo Silva; Haaland.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Quali scommesse piazzare per Manchester City-Inter? Pronostici e quote

Al di là del talento complessivo delle due due squadre, la partita tra City e Inter sarà una sfida tra due team consapevoli di avere di fronte avversari che hanno gran feeling con il gol e al quale dunque va concesso il meno possibile. In questo scenario ci può stare che nessuna delle due riesca a prendere subito il largo applicandosi molto per contenere l’avversario.

Scommessa 1: X primo tempo a 2.00 su Betflag

In questo inizio di stagione entrambe le squadre hanno preso 3 gol in campionato (il City in 3 match consecutivi) mostrando una tendenza a concedere sempre qualcosa all’avversario. Considerando questa tendenza e gli argomenti offensivi a disposizione dei due club ci può stare che entrambe le squadre trovino la via della rete.

Scommessa 2: goal sì a 1.68 su NetBet

In poco più di due stagioni giocate e 103 partite segnate Erling Braut Haaland è arrivato a quota 99 gol con la maglia del Manchester City. Numeri mostruosi quelli dell’attaccante norvegese che, nella sfida contro l’Inter, può arrivare in tripla cifra col club inglese, confermandosi una macchina da reti e record.

Scommessa 3: Haaland marcatore sì a 1.70 su Bwin

