Il duello che da due stagioni decide le sorti della Premier League si rinnova alla quinta giornata: domenica pomeriggio alle 17:30 all’Etihad il Manchester City detentore del titolo affronta i vice-campioni dell’Arsenal di Mikel Arteta. Qui i pronostici di Manchester City-Arsenal e le quote dei migliori bookmaker online.

Pronostico Manchester City-Arsenal: padroni di casa favoriti

I bookmaker hanno pochi dubbi: a partire favorita nel big-match di Premier League è la squadra di Manchester. Ecco qui le quote del match. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori

Manchester City-Arsenal: pronostici e scommesse Betway Snai Goldbet 1 1.78 1.77 1.77 X 3.58 3.65 3.65 2 4.35 4.50 4.50

Ulteriori quote possono essere trovate sui portali ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero approfondire ulteriormente sul mondo betting possono anche consultare:

La nostra pagina sui migliori bonus scommesse

La nostra guida sul codice promozionale Goldbet

Scommesse Manchester City-Arsenal: analisi match e pronostici

Al quinto appuntamento della stagione “Citizens” e “Gunners” arrivano rispettivamente da prima e seconda (in coabitazione col Newcastle) e con 2 soli punti di distanza. Sebbene sia ancora prematuro per parlare di corsa al titolo, resta una sfida ad alta quota.

La squadra di Pep Guardiola è partita benissimo in campionato ed è ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate mentre in Champions League ha debuttato con un pari a reti bianche contro l’Inter, risultato comunque da non disprezzare. Tutti a disposizione per i “Citizens” nel bigmatch di domenica.

I “Gunners” invece di punti ne hanno fatti dieci: in campionato sono reduci dalla vittoria nel “North London Derby” contro il Tottenham mentre in Champions è arrivato un pari a reti bianche contro l’Atalanta. L’Arsenal per la supersfida di domenica dovrà fare i conti con diverse assenze importanti.

Capitan Ødegaard sarà certamente fuori così come anche il neoacquisto Merino e il terzino sinistro Zinchenko: resta inoltre in dubbio Riccardo Calafiori. Torna invece in mezzo al campo dopo la squalifica in campionato Declan Rice.

Le probabili formazioni

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Gvardiol, Dias, Akanji; Grealish, Rodri, Gundogan, Foden; De Bruyne, Bernardo Silva; Haaland.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Jorginho, Partey; Saka, Havertz, Martinelli.

Quali scommesse piazzare per Manchester City-Arsenal? Pronostici e quote

Il potenziale offensivo a disposizione delle due squadre tra campo e panchina è effettivamente di spessore assoluto. Anche se l’Arsenal in queste ultime partite ha segnato meno rispetto alle attese, una partita con tanti gol è uno scenario più che possibile.

Scommessa 1: over 3,5 a 3.50 su bet365

City e Arsenal sono due squadre talentuose ma soprattutto propense a fare la partita esprimendo un gioco di qualità. Possono sicuramente colpirsi a vicenda.

Scommessa 2: goal sì a 1.78 su Eurobet

Haaland va a caccia del gol numero 100 in maglia City e dopo aver mancato il traguardo contro l’Inter il centravanti norvegese (che ai “Gunners” ha segnato 2 gol in Premier in 4 partite) ci riproverà in tutti i modi.

L’Arsenal invece si affida a Kai Havertz, giocatore che nelle partite importanti spesso riesce a tirare fuori prestazioni di livello. Entrambi possono entrare nel tabellino dei marcatori

Scommesse marcatori: Haaland marcatore sì a 2.30 su Netbet; Havertz marcatore sì a 5.75 su Betsson

