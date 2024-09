L’Inter blocca il Manchester City sullo 0-0 in Champions League. Pareggia anche il Bologna

Prosegue il grande spettacolo della nuova versione della Champions League (a 36 squadre, con una classifica generale unica nella prima fase) di calcio maschile, con la conclusione di altre 6 partite valevoli per il primo turno della regular season. Il round inaugurale della massima competizione continentale per club terminerà domani sera con gli ultimi 6 match in programma questa settimana.

Bilancio odierno agrodolce per l’Italia, che archivia due pareggi a reti bianche dai risvolti totalmente diversi. Risultato che lascia qualche rimpianto al Bologna, fermato sullo 0-0 sotto il diluvio al Dall’Ara dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk in un incontro cominciato al 4′ con il rigore parato da Skorupski a Sudakov e proseguito con numerose palle gol non concretizzate dagli emiliani.

Un punto preziosissimo invece per l’Inter, che fronteggiava in trasferta il Manchester City di Guardiola. La banda di Simone Inzaghi ha creato anche qualche buona occasione, resistendo in qualche modo al forcing offensivo di Haaland e compagni. Vittoria casalinga quasi allo scadere per il PSG, che batte 1-0 il Girona grazie ad una clamorosa papera di Gazzaniga sul cross di Mendes. Successi più larghi e convincenti infine per Borussia Dortmund (3-0 in Belgio contro il Brugge), Sparta Praga (3-0 interno al Salisburgo) e Celtic (addirittura 5-1 a Glasgow con lo Slovan Bratislava).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Bologna-Shakhtar 0-0

Sparta Praga-Red Bull Salisburgo 3-0

Celtic Glasgow-Slovan Bratislava 5-1

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3

Manchester City-Inter 0-0

PSG-Girona 1-0