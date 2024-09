Nella quinta giornata di Serie A uno dei due big-match è il “Derby della Madonnina” tra Inter e Milan, in programma domenica alle 20:45. Qui i pronostici di Inter-Milan e le quote dei migliori bookmaker online.

Pronostico Inter-Milan: chi vincerà la partita?

I bookmaker vedono i nerazzurri nettamente favoriti sui rossoneri, considerati molto indietro rispetto ai rivali cittadini. Ecco qui le quote del match. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori

Scommesse Inter-Milan: analisi match e pronostici

Per Inter e Milan l’urgenza di fare risultato è la stessa ma gli stati d’animo sono diversi.

I nerazzurri sono reduci da un buon pareggio in Champions League a casa della corazzata Manchester City in cui hanno fatto vedere di essere sul pezzo, al di là dei mezzi passi falsi con Genoa e Monza in questo inizio di campionato.

La squadra di Inzaghi arriva al derby più determinata che mai ed ha buone chance, come spiegato dallo stesso tecnico, di ritrovare Dimarco almeno tra i convocati dopo il problema muscolare patito nell’ultima gara di campionato.

I rossoneri si sono sbloccati in campionato con il Venezia ma la netta sconfitta contro il Liverpool in Champions ha lasciato ancora molte perplessità sul nuovo corso di un Fonseca sempre più sulla graticola e dato a rischio esonero. La pressione è dunque tutta sul “Diavolo” che, con una sconfitta, perderebbe ulteriore terreno dal vertice della classifica.

Se non altro sembra essere rientrato l’allarme sulle condizioni di Maignan, infortunato proprio contro i “Reds”: il portiere francese stando alle ultime news è recuperato per il derby.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Quali scommesse piazzare per Inter-Milan? Pronostici e quote

I derby si sa che per tradizione sono match in cui ogni scenario e possibile. Le due squadre che si affrontano domenica sono già di loro talentuose: l’Inter vorrà imporre il suo gioco come fatto nello scorso campionato ma il Milan non resterà certo alla corda ed ha argomenti da far valere. Ci sta dunque aspettarsi una partita con almeno 3 gol.

Scommessa 1: over 2,5 a 1.66 su bet365

Essendo una sfida molto sentita Inter-Milan sarà certamente anche una partita combattuta pallone su pallone. In questo scenario l’episodio in cui si rende necessaria la chiamata del VAR per un on-field-review può capitare.

Scommessa 2: chiamata VAR a 3.85 su Eurobet

Il derby sarà una parata di stelle e tra i giocatori più attesi ci sono Lautaro Martinez e Rafael Leão. Il capitano nerazzurro è ancora a secco di gol e la partita col Milan (contro cui ha già segnato 6 reti che diventano 11 contando tutte le competizioni) può essere la giusta occasione; l’attaccante esterno portoghese reduce da un gol e due assist nelle ultime due gare proverà a trascinare i rossoneri.

Scommesse marcatori: Lautaro Martinez marcatore sì a 2.25 su William Hill; Leão marcatore sì a 4.25 su Goldbet

