Dopo il fallimentare Europeo in Germania la nazionale italiana torna in campo per fare il suo esordio nella Nations League 24/25. Gli azzurri scenderanno in campo venerdì sera nella sfida in programma a Parigi contro la Francia e valida per il gruppo A2 della competizione, cui prendono parte anche il Belgio e Israele, prossimo avversario dell’Italia.

Ecco i migliori pronostici Francia-Italia, le quote dei migliori bookmaker online, offerte dai nostri esperti di scommesse online assieme ai consigli per scommettere sulla sfida tra transalpini e azzurri.

Quote Francia Italia: chi vincerà la partita?

In questa sfida secondo i bookmaker a partire favorita è la nazionale di Deschamps rispetto ad un Italia che a questo giro non ha i favori del pronostico. Ecco qui le quote dei risultati della partita. Le quote in questione sono suscettibili di variazione: per conoscere eventuali aggiornamenti visitare il sito dell’operatore.

Francia-Italia: pronostici e scommesse Betflag Goldbet William Hill 1 1.63 1.63 1.65 X 3.90 3.90 3.60 2 5.10 5.10 5.00

Scommesse Francia-Italia: analisi match e pronostici

La nazionale transalpina arriva all’impegno con la rosa quasi al completo al netto di Tchouameni e Ferland Mendy, rispettivamente sostituiti da Guendouzi e Digne. Diversi i singoli della Francia che arrivano in grande spolvero, su tutti Mbappe e Marcus Thuram, che nelle prime tre partite di Serie A ha segnato 4 gol.

Per quanto riguarda l’Italia (i presenta all’appuntamento con diversi assenti eccellenti dagli infortunati Scamacca e Scalvini a Barella, fuori per un intervento programmato al setto nasale, fino a Chiesa, escluso invece per scelta tecnica) Spalletti ha già annunciato la svolta tattica azzurra con il passaggio alla difesa a 3.

La Francia vuole continuare la sua serie positiva contro gli azzurri, sconfitti nelle ultime tre partite amichevoli giocate. L’ultima volta in cui le due squadre si sono sfidate in una competizione internazionale fu ad Euro 2008 e in quel caso invece a prevalere fu l’Italia.

Francia-Italia: le probabili formazioni

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kante, Griezmann; Dembele, Mbappè, Thuram.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui.

Quali scommesse piazzare per la partita Francia Italia?

Tanti gol all’orizzonte

Il potenziale offensivo della Francia è oggettivamente di alto livello e dopo un Europeo molto sottotono sotto il profilo realizzativo ci sarà tanta voglia da parte dei “Bleus” di levarsi da dosso un po’ di ruggini. Questo significa d’altro canto anche rischiare di esporsi un po’ ad eventuali contropiedi di cui l’Italia potrebbe approfittare. Una partita con più di tre gol segnati può ampiamente venire fuori.

Scommessa 1: over 3,5 a 3 su Goldbet

Mbappe a caccia di Giroud e Henry

Dopo aver attirato tutta l’attenzione del mondo calcistico con il suo approdo al Real Madrid, Kylian Mbappé, vuole tornare a far bene con la sua nazionale e lasciarsi alle spalle un deludente Euro 2024. Il capitano della Francia adesso è a caccia del record di marcature all-time con i “Galletti” che attualmente appartiene a Olivier Giroud, da poco ritiratosi dalla nazionale transalpina. Sono 9 al momento le reti di distanza dall’ex bomber del Milan mentre il secondo posto occupato da un’altra leggenda come Henry è a tre gol. Un ulteriore stimolo per il classe 1998, che da poco si è sbloccato anche col Real.

Scommessa 2: Mbappe primo marcatore a 4.10 su Eurobet

Retegui speranza dell’Italia

Con Scamacca infortunato il peso dell’attacco dell’Italia in questo momento è sulle spalle di Mateo Retegui. Chiamato a sostituire proprio Scamacca all’Atalanta il classe 1999 ha iniziato alla grande la sua stagione in maglia nerazzurra con 3 gol in 3 partite. Il centravanti ex Genoa in nazionale ha fatto già intravedere cose buone ma adesso è chiamato a fare un salto di qualità e la sfida prestigiosa con la Francia può essere per lui l’occasione di sbloccarsi.

Scommessa 3: Retegui segna gol sì a 4 su Snai

