Nel weekend tra il 13 e il 15 settembre va in scena per il mondiale di Formula 1 in Azerbaigian il GP di Baku: ecco qui i migliori pronostici e le quote dei migliori bookmaker online offerte dai nostri esperti di scommesse e i consigli su cosa giocare.

Pronostici: Norris resta ancora l’uomo da battere

Nell’ultimo Gran Premio la Ferrari, che presentava un nuovo pacchetto di aggiornamenti, è tornata al successo sul circuito di casa di Monza dopo 5 anni grazie a Charles Leclerc. Il trionfo del monegasco resta più figlio di un suo capolavoro di gestione gomme e della strategia del team, che non della macchina, seppur in crescita.

In questo momento la vettura più competitiva resta la McLaren e questo, secondo i bookmaker, rende ancora una volta Lando Norris il favorito per il GP di Baku. Lo stesso discorso vale dunque anche per la conquista della pole nelle qualifiche di sabato. A 8 gare dalla fine il pilota inglese si trova al secondo posto in classifica con 62 punti di distacco da Max Verstappen.

Crisi Max, la Ferrari sogna il titolo costruttori: il pronostico

Il tre volte campione del mondo ha un margine che al momento è ancora di sicurezza ma la sua Red Bull è lontana anni luce dall’essere quel bolide che gli ha consentito di dominare la scorsa stagione e la prima parte di questa.

Se la leadership del pilota olandese nel campionato piloti e comunque ancora salda, ben diversa è la situazione nel mondiale costruttori dove invece si profila una sfida a tre. La Red Bull in questi mesi ha perso il margine in classifica: la McLaren adesso segue a soli 8 punti rispetto ai 446 conquistati dalla scuderia austriaca.

Con i suoi 407 punti anche la Ferrari può seriamente inserirsi nel ruolo di terzo incomodo. Il Gp di Baku potrebbe sancire il sorpasso McLaren o il riavvicinamento ulteriore della “rossa”. Sempre che la Red Bull, da qualche mese ormai orfana del super-ingegnere Adrian Newey, non riesca a ricalibrare la vettura.

